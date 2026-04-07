Ayodhya: अयोध्येत सापडला ३०० वर्ष जुना खजिना! हाताने लिहिलेली 'रामचरितमानस'ची दुर्मिळ प्रत समोर; सरकारने घेतला मोठा निर्णय

अयोध्येच्या ऐतिहासिक वारशात आता एका सुवर्ण अध्यायाची भर पडली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्या मौल्यवान ठेव्याचा शोध घेतला जात होता, तो अखेर सापडला आहे. सुमारे ३०० वर्षे जुनी आणि हाताने लिहिलेली (हस्तलिखित) रामचरितमानसची दुर्मिळ पांडुलिपी आता अयोध्येच्या आंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालयाची शोभा वाढवणार आहे.अयोध्येतून समोर आलेली ही बातमी केवळ भाविकांसाठीच नाही, तर इतिहासकार आणि संशोधकांसाठीही आनंदाची पर्वणी ठरली आहे. 'पांडुलिपी संरक्षण यज्ञ' या विशेष मोहिमेअंतर्गत हा अमूल्य ठेवा उजेडात आला आहे..कुठे होती ही पांडुलिपी?अमेठीचे रहिवासी आणि सध्या कुमारगंज परिसरात राहणारे जगजीत सिंह यांनी हा ऐतिहासिक वारसा पिढ्यानपिढ्या आपल्याकडे सुरक्षित जपून ठेवला होता. ही हस्तलिखित प्रत रामचरितमानसच्या भक्तीचे आणि प्राचीन भारतीय लेखनशैलीचे जिवंत उदाहरण आहे. जगजीत सिंह यांनी स्वतःहून ही पांडुलिपी संग्रहालयाला सुपूर्द करण्याची विनंती केली आहे..या ऐतिहासिक ठेव्याचे महत्त्व काय?प्राचीन देवनागरी लिपी: ही पांडुलिपी देवनागरी लिपीत लिहिलेली आहे. ३०० वर्षांपूर्वीची देवनागरी लिपी आणि आजची आधुनिक लिपी यामध्ये मोठा फरक आहे. अक्षरांच्या बनावटीवरून त्या काळातील लेखनकलेचा अभ्यास करणे शक्य होणार आहे.तज्ज्ञांच्या मते, ही प्रत केवळ धार्मिक ग्रंथ नसून भाषिक आणि ऐतिहासिक अभ्यासासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल. संग्रहालयाचे संचालक डॉ. संजीव कुमार सिंह यांनी सांगितले की, या पांडुलिपीची अधिकृत नोंद करण्यापूर्वी तिची सत्यता आणि ऐतिहासिक काळाची वैज्ञानिक तपासणी केली जात आहे..रामकथा संग्रहालय बनणार 'रिपॉझिटरी सेंटर'पंतप्रधान संग्रहालयाचे अध्यक्ष आणि राम मंदिर ट्रस्टचे विश्वस्त नृपेंद्र मिश्र यांच्या मार्गदर्शनाखाली अयोध्येतील रामकथा संग्रहालयाला देशातील प्राचीन हस्तलिखितांचे मुख्य केंद्र (Repository Center) बनवले जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत देशभरातून अशा दुर्मिळ प्रति गोळा केल्या जात आहेत, जेणेकरून त्या नष्ट होऊ नयेत आणि पुढच्या पिढीला आपला वारसा पाहता यावा..सांस्कृतिक वारशाचे जतनअयोध्येत रामललाचे भव्य मंदिर साकारल्यानंतर आता अशा प्राचीन वस्तूंच्या शोधामुळे प्रभू रामाचा इतिहास आणि भारतीय संस्कृतीचे महत्त्व जगासमोर अधिक ठळकपणे येणार आहे. जर या पांडुलिपीची सत्यता सिद्ध झाली, तर अयोध्येच्या संग्रहालयातील हा सर्वात मौल्यवान ठेवा ठरेल.अयोध्येत या दुर्मिळ शोधाचा आनंद साजरा केला जात असून, लवकरच भाविकांना याचे दर्शन घेता येणार आहे.