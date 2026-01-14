Ayodhya Darshan: अयोध्येत आता वेटिंग लिस्ट संपणार! राम मंदिरातील १४ उप-मंदिरांसाठी येणार 'स्पेशल पास'; पाहा काय आहे नवा नियम

प्रभू श्रीरामांच्या भव्य मंदिराचे दर्शन घेतल्यानंतर आता भाविकांना त्याच परिसरात असलेल्या इतर १४ उप-मंदिरांचे दर्शन घेण्याची ओढ लागली आहे. ही ओढ लक्षात घेऊन श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून ही सर्व मंदिरे भाविकांसाठी खुली करण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, येथे होणारी प्रचंड गर्दी लक्षात घेता आता 'पास' असल्याशिवाय या उप-मंदिरांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही..नियोजित दर्शनासाठी डिजिटल पास यंत्रणाराम मंदिर परिसरात एकूण १४ उप-मंदिरे आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने भगवान शंकर, गणपती, सूर्यदेव, माता अन्नपूर्णा आणि सप्तऋषींची मंदिरे समाविष्ट आहेत. या सर्व ठिकाणी भाविकांची एकाच वेळी गर्दी होऊ नये, यासाठी संगणकीय प्रोग्रामिंगद्वारे 'टाइम स्लॉट' दिले जाणार आहेत. हे पास ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतींनी उपलब्ध करून दिले जातील, ज्यामुळे प्रत्येक भाविकाला दर्शनासाठी निश्चित वेळ मिळेल..२३ जानेवारीला होणार अंतिम निर्णयराम मंदिर बांधकाम समितीची महत्त्वाची बैठक २३ आणि २४ जानेवारी रोजी अयोध्येत होणार आहे. या बैठकीत या उप-मंदिरांच्या 'ट्रायल रन'वर शिक्कामोर्तब केले जाईल. एका अंदाजानुसार, जर एखाद्या भाविकाला सर्व उप-मंदिरांचे दर्शन घ्यायचे असेल, तर त्याला किमान २ ते ३ तास लागतील. अशा स्थितीत एकावेळी किती भाविकांना आत सोडावे, याचा तांत्रिक आराखडा या बैठकीत अंतिम केला जाईल..कुबेर टीला दर्शनासाठी आता 'गोल्फ कार्ट'ची स्वारीआतापर्यंत केवळ अतिविशिष्ट व्यक्तींनाच (VVIP) परवानगी असलेल्या ऐतिहासिक 'कुबेर टीला' येथेही आता सामान्य भाविकांना जाता येणार आहे. मंदिर परिसर आणि परकोटा सुमारे ८०० मीटर लांब आहे, त्यामुळे भाविकांना जास्त पायपीट करावी लागू नये म्हणून ट्रस्टने संपूर्ण परिसरात 'गोल्फ कार्ट' चालवण्याची योजना आखली आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग भाविकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..सुरक्षेसाठी 'लाईव्ह काउंटिंग' तंत्रज्ञानगर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ट्रस्टकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यामध्ये 'लाईव्ह काउंटिंग'द्वारे मंदिरात सध्या किती लोक आहेत, याची रिअल-टाइम माहिती सुरक्षा यंत्रणांना मिळत राहील. यामुळे चेंगराचेंगरी किंवा गोंधळ होण्याची शक्यता पूर्णपणे संपुष्टात येईल.फेब्रुवारीपासून अयोध्येची ही यात्रा अधिक सुलभ आणि शिस्तबद्ध होणार आहे. केवळ मुख्य रामललांचे दर्शनच नाही, तर संपूर्ण 'राम दरबार' आणि ऋषी-मुनींच्या मंदिरांचे दर्शन आता भाविकांना एकाच पासावर घेता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.