Ayodhya Tourism: अयोध्येत सात दिवसांत १५ लाख पर्यटक; होमस्टे व्यवसायात १३० टक्क्यांपर्यंत वाढ

यंदाच्या दीपोत्सवामुळे अयोध्येतील पर्यटनाला मोठी चालना मिळाली आहे. ३६ लाख दिव्यांच्या प्रकाशाने उजळलेल्या रामनगरीत १ ते ७ नोव्हेंबर या सात दिवसांत सुमारे १५ लाख पर्यटकांनी भेट दिली. याच काळात रामललाचे दर्शन घेणाऱ्या भाविकांची संख्या १० लाखांवर पोहोचली. पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येचा थेट फायदा स्थानिक कुटुंबांकडून चालवल्या जाणाऱ्या होमस्टे व्यवसायाला झाला असून, या व्यवसायात १२० ते १३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे..यंदाच्या दीपोत्सवात ३६ लाख दिवे प्रज्वलित करून नवा विश्वविक्रम करण्यात आला. तसेच २,१०० ड्रोन्सच्या माध्यमातून सादर करण्यात आलेला आकाशातील देखावा पर्यटकांसाठी विशेष आकर्षण ठरला. या सोहळ्यामुळे देशभरातून तसेच परदेशातूनही पर्यटक अयोध्येत दाखल झाले.सात दिवसांत १५ लाख पर्यटकांची भेटपर्यटन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, १ ते ७ नोव्हेंबरदरम्यान अयोध्येत सुमारे १५ लाख पर्यटक आले. गेल्या वर्षी याच कालावधीत आठ लाखांहून अधिक पर्यटकांनी रामनगरीला भेट दिली होती. यंदा या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.रामजन्मभूमी मंदिरात रामललाचे दर्शन घेणाऱ्या भाविकांची संख्याही वाढली आहे. गेल्या वर्षी सात दिवसांत सुमारे पाच लाख भाविकांनी दर्शन घेतले होते. यंदा ही संख्या दुप्पट होऊन जवळपास १० लाखांवर पोहोचली..होमस्टे व्यवसायात १३० टक्क्यांपर्यंत वाढपर्यटकांच्या वाढत्या गर्दीचा सर्वाधिक फायदा स्थानिक होमस्टे व्यावसायिकांना झाला आहे. श्रीरामदूत निवास होमस्टेचे संचालक वासुदेव मौर्य यांच्या माहितीनुसार, दीपोत्सवाच्या काळात त्यांच्या व्यवसायात सामान्य दिवसांच्या तुलनेत १२० ते १३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. होमस्टेमध्ये प्रतिदिन एक हजार ते बाराशे रुपये भाडे आकारले जात असल्याने पर्यटकांनी महागड्या हॉटेल्सऐवजी या पर्यायाला पसंती दिली..महाराष्ट्रातून आलेल्या अनेक पर्यटकांनी स्थानिक पाहुणचार आणि आदरातिथ्यामुळे आपला मुक्काम नियोजित कालावधीपेक्षा वाढवला. होमस्टे चालक पर्यटकांना राम मंदिर, हनुमानगढी, कनक भवन, गुप्तार घाट आणि सरयू आरती यांसारख्या ठिकाणांची माहितीही देत आहेत.श्री शिवाय होमस्टेचे संचालक प्रवीण मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या होमस्टेमधील सर्व खोल्या आरक्षित झाल्यानंतरही बुकिंगसाठी पर्यटकांचे फोन येत होते. यावरून दीपोत्सवाच्या काळात निवास व्यवस्थेला मोठी मागणी असल्याचे दिसून आले..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...स्थानिक कुटुंबांना रोजगार आणि उत्पन्नाची संधीउत्तर प्रदेशचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह यांनी दीपोत्सवामुळे स्थानिक कुटुंबांना रोजगार आणि उत्पन्नाच्या नव्या संधी उपलब्ध होत असल्याचे नमूद केले. पर्यटन, संस्कृती व धर्मार्थ कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात यांच्या मते, होमस्टेमुळे पर्यटकांना अयोध्येची संस्कृती, स्थानिक खाद्यपदार्थ आणि जीवनशैली जवळून अनुभवता येते. त्याचबरोबर स्थानिक कुटुंबांनाही आर्थिक लाभ मिळतो.दीपोत्सवामुळे अयोध्येतील धार्मिक पर्यटनाबरोबरच स्थानिक निवास आणि आदरातिथ्य व्यवसायालाही चालना मिळत असल्याचे यंदाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.