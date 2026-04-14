Ayushman Bharat Scheme Update: आयुष्मान भारत योजनेत मोठा बदल! मोदी सरकारमुळे मिळणार ₹10 लाखांपर्यंत मोफत उपचार

Government Health Schemes : सध्याच्या बदलीत्या जीवनशैलीमुळे, बघिडलेला आहार, व्यायामाचा अभाव यामुळे गंभीर आजारांचं प्रमाण वाढलं आहे. पण त्याचसोबत या आजरांचे उपचार आणि इतर वौद्यकीय खर्च वाढतच आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना याचा चांगलाच फटका बसत आहे. अशातच केंद्र सरकारडून राबवण्यात येणाऱ्या आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजनेमध्ये काही म्हत्त्वाचे बद्दल केले आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांना आता आधीपेक्षा दुप्पट लाभ मिळणार आहे..आयुषमान भारत जन आरोग्य योजनाआयुष्मान भारत पंतप्रधान जन आरोग्य योजना ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे, ज्यामार्फत गरजू कुटुंबाना आरोग्य विमा पुरवण्यात येतो. देशात वाढत्या वैद्यकीय खर्चामुळे अनेक कुटुंबांवर आर्थिक ताण येतो. हे लक्षात घेऊन ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबाना गंभीर आजारांवर उपचारासाठी दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतचा विमा दिला जातो. .संपूर्ण देशातील बऱ्याच हॉस्पिटल्समध्ये या योजनेच्या अंतर्गत कॅशलेस आणि पेपरलेस उपचार उपलब्ध आहेत. या योजनेचं वैशिष्ट्य म्हणजे पहिल्या दिवसापासूनच उपचार सुरु होतात आणि कुटुंबातील सदस्यांची संख्या आणि वय या दोन्हीवर कोणीतच मर्यादा नाही.या योजनेत उम्ब संकल्पनेला महत्त्व असल्यामुळे मुख्य लाभार्थ्यासोबतचत्याचे पती किंवा पत्नी, मुलं, पालक, आजी आजोबा तसेच भाऊ बहीण यांनासुद्धा लाभ मिळतो..ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुद्धा सरकारने विशेष सुविधा केली आहे. या सुविधेमध्ये ७० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्तींना अधिक ५ लाख रुपयांचं विमा संरक्षण दिलं जातं. कुटुंबाला मिळत असलेल्या ५ लाखांपासून ही रक्कम वेगळी असते. त्यामुळे एकूण कुटुंबाला १० लाखांपर्यंत फायदा मिळतो. पण त्यासाठी वयस्कर व्यक्तीचं वय ७० वर्षांपेक्षा हसत असणं गरजेचं असतं..एवढंच नाही, तर अचानक कोणती वैद्यकीय समस्या उदभवली आणि खर्च मोठं असेल तर अनेकांना परवडत नाही, तेव्हा या योजनेचा बराच फायदा होतो. या योजनेचा विविध राज्यांच्या आरोग्य योजनांशी समन्वय करण्यात आला असून, महाराष्ट्रात ती महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेसह जोडली गेल्यामुळे नागरिकांना अधिक व्यापक आरोग्य संरक्षण मिळत आहे.