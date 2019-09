म्हणून मोदींना नेटीझन्स म्हणतायेत; बाकी सब ठी है !

पुणे : बेरोजगारी, कमी पगार, झुंडबळीच्या घटना, काश्मीरमध्ये टाळेबंदी, सद्य स्थितीत असलेल्या नोकऱ्या संपण्याची भीती आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांना तुरुंगात डांबणं हे मुद्दे सोडले तर देशात सगळं काही छान चाललं आहे. असे ट्विट माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी केलं आहे. यानंतर ट्विटरवर #BaakiSabTheekHai या नावाने हॅशटॅग ट्रेण्ड होत आहे.



Ding Dong Bell,

Saheb in the well,

Who put him in,

Mota Bhai with his spin,

And what did we lose?

Our liberty to abuse,

That's the tragedy of today,

But #BaakiSabTheekHai pic.twitter.com/lJw772Kg8a

— υzzιє (@imuzzie07) September 23, 2019