जामनगर : मागच्या पायाच्या मांडीचे हाड मोडलेल्या ‘राजा’ नावाच्या सात आठवडे वय असलेल्या हत्तीच्या पिल्लाला वनताराचे संस्थापक अनंत अंबानी यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे आज आसाममधून वनतारामध्ये उपचारासाठी विमानाने आणण्यात आले. अनंत अंबानींनी प्राण्याला विमानाने उपचारासाठी नेल्याची भारतातील ही तिसरी घटना आहे.रिलायन्स उद्योगसमूहाच्या ‘वनतारा’ या प्राणी शुश्रूषा केंद्राचे संस्थापक अनंत अंबानी यांच्यामुळे या हत्तीच्या पिल्लाला विमानाने.उपचारांसाठी ‘राजा’ विमानाने ‘वनतारा’मध्येत्वरेने जामनगर येथे आणणे शक्य झाले. अन्यथा त्याला रस्त्याने ट्रकमधून आणण्यासाठी बरेच दिवस लागले असते. आता त्याच्यावर ‘वनतारा’ येथे विशेष वैद्यकीय उपचार केले जातील. ‘राजा’ला कदाचित आयुष्यभर उपचारांची आणि विशेष देखरेखीची गरज लागली, तर ती गरज पूर्ण करण्याची तयारी ‘वनतारा’ने दर्शवली आहे. आसाममध्ये दोन ऑक्टोबरला जन्मलेल्या ‘राजा’ला त्याच्या आईची जोरदार लाथ बसल्यामुळे मागच्या उजव्या मांडीचे हाड मोडले. त्याला उभे राहणेही शक्य होत नसल्याने आईचे दूध मिळाले नाही. त्यामुळे त्याच्या तब्येतीची गुंतागुंत वाढत गेली आणि ती ढासळत गेली. या हत्तीच्या मालकाने ‘वनतारा’ला मदतीची हाक मारल्यामुळे डॉक्टरांनी तेथे जाऊन उपचार सुरू केले, मात्र एका विशिष्ट टप्प्यानंतर आता त्याला ‘वनतारा’मध्ये नेले तरच काही आशा आहे, अशी अवस्था निर्माण झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला..असे उपचार झाले- मागील सात आठवड्यांपासून ‘वनतारा’चे पशुवैद्यकीय पथक ‘राजा’वर त्याच्या मालकाच्या घरीच उपचार करीत होते. आठ ऑक्टोबरला ‘राजा’च्या पायाला विशेष प्लास्टर आणि बँडेज लावण्यात आले. त्याला उभे राहण्यासाठी विशेष झोपाळ्यासारखी झोळी करण्यात आली. त्यामुळे त्याला पायावर ताण न येता उभे राहणे शक्य झाले.- ‘राजा’ला वेगळ्या प्रकारचे दूध मोठ्या बाटलीतून देण्यात आले. त्याच्या व्यायामासाठी पाण्याचा वेगळा हौदही बांधण्यात आला.- अँटिबायोटिक्स, विशेष औषधे, जठर चांगले होण्यासाठी औषधे, जीवनसत्वे, खनिजे, जखमांवरील औषधे आणि पोषक आहार त्याला देण्यात आला, मात्र आईचे दूध मिळत नसल्यामुळे त्याला अपचन व जिवाणू संसर्ग झाला..- रक्तातील साखर कमी होणे, एकाच कुशीवर झोपून राहिल्यामुळे डोक्यावर ताण येणे आणि अशक्तपणा हे आजार त्याला झाल्याने त्याला ‘वनतारा’मध्ये हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.विमानात घेतली काळजी‘राजा’ला विमानातून आणताना त्याच्यासाठी विशेष कक्ष तयार करण्यात आला. विमान उड्डाण करताना आणि उतरताना त्याच्या पायाला इजा होणार नाही यासाठी त्यात विशेष गादी होती. त्याच्यासोबत असलेल्या डॉक्टरांच्या पथकाने त्याच्या हृदयाच्या ठोक्यांवर, श्वासोच्छवासावर, तापमानावर, त्याच्या अंगातील पाण्याच्या प्रमाणावर आणि साखरेच्या पातळीवर सतत लक्ष ठेवले होते. विमानात त्याच्यासाठी दूध आणि औषधेही सज्ज ठेवण्यात आली होती..आसामच्या मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुक‘राजा’ला जामनगर येथे हलविण्याच्या प्रक्रियेला आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनीही वैयक्तिक पातळीवर सहकार्य केले. ‘राजा’चे मालक भोलानाथ पेगू यांच्या विनंतीवरून त्यांनी ‘वनतारा’शी संपर्क साधला. मुख्यमंत्र्यांनी ‘एक्स’वर या उपक्रमाचे कौतुक केले. ते म्हणाले, ‘‘वनताराने पुढाकार घेत आज सकाळी ‘राजा’ला विशेष उपचारांसाठी जामनगर येथील पुनर्वसन केंद्रात विमानाने हलविले. त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे. या उदार कृतीबद्दल अनंत अंबानी आणि ‘वनतारा’ टीमचे अभिनंदन. ‘राजा’ लवकर बरे होण्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो.’’ दरम्यान, ‘वनतारा’च्या सीईओंनीदेखील याप्रकरणी आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या मदतीबद्दल त्यांचे आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.