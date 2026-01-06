देश

प्रेमासाठी पाकिस्तान गाठलेला 'बादल बाबू' आता कोठडीत; सुटकेसाठी पालकांची मोदी-शाहांकडे धाव

Badal Babu Pakistan case: फेसबुकवरील प्रेमासाठी सीमा ओलांडून पाकिस्तानात गेलेल्या उत्तर प्रदेशातील 'बादल बाबू'ची कहाणी आता एका गंभीर वळणावर आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Badal Babu case: फेसबुकवरील प्रेमासाठी सीमा ओलांडून पाकिस्तानात गेलेल्या उत्तर प्रदेशातील 'बादल बाबू'ची कहाणी आता एका गंभीर वळणावर आली आहे. शिक्षेचा काळ संपूनही केवळ दंड न भरल्यामुळे बादलची सुटका लांबणीवर पडली आहे. यामुळे हतबल झालेल्या त्याच्या माता-पित्यांनी आता जिल्हा प्रशासनाकडे मदतीची याचना केली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिण्याचा निर्णय घेतला आहे.

