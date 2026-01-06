प्रेमासाठी पाकिस्तान गाठलेला 'बादल बाबू' आता कोठडीत; सुटकेसाठी पालकांची मोदी-शाहांकडे धाव

Badal Babu case: फेसबुकवरील प्रेमासाठी सीमा ओलांडून पाकिस्तानात गेलेल्या उत्तर प्रदेशातील 'बादल बाबू'ची कहाणी आता एका गंभीर वळणावर आली आहे. शिक्षेचा काळ संपूनही केवळ दंड न भरल्यामुळे बादलची सुटका लांबणीवर पडली आहे. यामुळे हतबल झालेल्या त्याच्या माता-पित्यांनी आता जिल्हा प्रशासनाकडे मदतीची याचना केली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिण्याचा निर्णय घेतला आहे..नेमके प्रकरण काय आहे?उत्तर प्रदेशातील बरला येथील खिटकारी गावातील रहिवासी असलेल्या बादल बाबूची फेसबुकवर एका पाकिस्तानी तरुणीशी मैत्री झाली. या प्रेमापोटी त्याने बेकायदेशीरपणे सीमा ओलांडली आणि २७ डिसेंबर २०२४ रोजी त्याला पाकिस्तानात अटक करण्यात आली. ३० एप्रिल रोजी त्याला एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती..सुटकेतील तांत्रिक अडचणबादलने आपली एक वर्षाची शिक्षा पूर्ण केली आहे, परंतु पाकिस्तानी न्यायालयाने त्याला ५,००० रुपयांचा दंड ठोठावला होता. हा दंड न भरल्यामुळे तो सध्या लाहोरच्या तुरुंगात अतिरिक्त शिक्षा भोगत आहे.बादलचे वडील किरपाल सिंह आणि आई यांनी सोमवारी एडीएम (ADM) सिटी किंशुक श्रीवास्तव यांची भेट घेतली. त्यांनी सांगितले की, "आम्ही दंडाची रक्कम भरण्यास तयार आहोत, पण हे पैसे पाकिस्तानात कसे पोहोचवायचे याचा कोणताही कायदेशीर मार्ग आम्हाला माहित नाही." एडीएम यांनी हे प्रकरण भारतीय दूतावासाकडे सोपवून मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले आहे..बादलने स्वीकारला इस्लाम; भारतात परतण्यास नकार?या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक खुलासा बादलचे वकील फियाज रामे यांनी केला आहे. त्यांनी नवीन वर्षाच्या निमित्ताने एक व्हिडिओ जारी करून काही महत्त्वाच्या बाबी सांगितल्या. बादलने तुरुंगात असताना इस्लाम धर्म स्वीकारला असून तो तिथे नियमित नमाज पठण करत आहे. बादलने त्याच्या वकिलांकडे पाकिस्तानातच राहण्याची इच्छा व्यक्त केली असून भारतात परतण्यास नकार दिला आहे.जरी बादलला पाकिस्तानात राहायचे असले, तरी व्हिसा आणि कायदेशीर कागदपत्रांशिवाय त्याला तिथे राहता येणार नाही. शिक्षा पूर्ण झाल्यावर पाकिस्तानी सरकार त्याला भारताकडे सोपवणार (डिपोर्ट करणार) हे निश्चित आहे..कुटुंबाची शेवटची आशाबादलच्या पालकांनी आता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह आणि परराष्ट्र मंत्र्यांकडे आपल्या मुलाला सुरक्षित मायदेशी आणण्यासाठी मदतीचे साकडे घातले आहे. त्यांच्या मते, मुलगा पाकिस्तानात राहण्याचे बोलत असला तरी तो तिथे सुरक्षित नाही आणि त्याला भारतीय कायद्यानुसार परत आणणे हीच त्यांची इच्छा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.