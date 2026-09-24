Badrinath Char Dham Yatra: बद्रीनाथ धाममध्ये भक्तीचा नवा महाविक्रम; इतिहासात पहिल्यांदाच तब्बल १७.७९ लाखांहून अधिक भाविकांचे दर्शन

उत्तराखंड: उत्तराखंडमधील जगप्रसिद्ध बद्रीनाथ धामने यंदा भाविकांच्या उपस्थितीचा आतापर्यंतचा सर्वकालीन विक्रम मोडला आहे. २३ एप्रिल रोजी सुरू झालेल्या चारधाम यात्रेत २२ सप्टेंबरपर्यंत तब्बल १७ लाख ७९ हजार ८०५ भाविकांनी भगवान बद्रीविशालचे दर्शन घेतले आहे. अवघ्या १५३ दिवसांत हा नवा विक्रम प्रस्थापित झाला असून, यात्रेची सांगता होण्यास अद्याप दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे यंदा भाविकांच्या संख्येचा नवा उच्चांक नोंदवला जाण्याची शक्यता आहे..हवामानात सुधारणा झाल्यानंतर चारधाम यात्रेतील भाविकांची संख्या पुन्हा वाढू लागली आहे. मंगळवारी एकाच दिवसात ६ हजार ६८५ भाविकांनी बद्रीनाथ धाममध्ये दर्शन घेतले. वाढती गर्दी लक्षात घेऊन प्रशासनाकडून सुविधा आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर विशेष लक्ष दिले जात आहे.२००० मध्ये ६.९५ लाख; आता पावणे अठरा लाखांचा टप्पाउत्तराखंडची निर्मिती झाल्यानंतरच्या काळातील आकडेवारी पाहिली, तर बद्रीनाथ धाममधील भाविकांची संख्या सातत्याने वाढल्याचे दिसून येते. वर्ष २००० मध्ये ६ लाख ९५ हजार ३३२ भाविकांनी बद्रीनाथचे दर्शन घेतले होते. २००७ मध्ये हा आकडा ७ लाख ६८ हजार १०७ वर पोहोचला. त्यानंतर २००८ आणि २०१० मध्ये प्रथमच १० लाखांहून अधिक भाविकांनी दर्शन घेतले..२०१३ च्या नैसर्गिक आपत्तीनंतर यात्रेवर मोठा परिणाम झाला. २०१४ मध्ये भाविकांची संख्या घटून १ लाख ५९ हजार ५७५ इतकी झाली. त्यानंतर मात्र यात्रेने पुन्हा वेग घेतला. २०१८ मध्ये १०.४८ लाख, तर २०१९ मध्ये १२.४४ लाख भाविकांनी बद्रीनाथ धामला भेट दिली.कोरोना काळातही यात्रेवर निर्बंधांचा परिणाम झाला. २०२० मध्ये १.५५ लाख आणि २०२१ मध्ये १.९९ लाख भाविकांनी दर्शन घेतले. त्यानंतर २०२२ पासून भाविकांची संख्या पुन्हा मोठ्या प्रमाणात वाढली. २०२२ मध्ये १७.६३ लाख, २०२३ मध्ये १७.८० लाख, २०२४ मध्ये १७.७४ लाख आणि २०२५ मध्ये १७.७८ लाख भाविकांनी बद्रीनाथचे दर्शन घेतले.आता २०२६ मध्ये केवळ १५३ दिवसांत १७ लाख ७९ हजार ८०५ भाविकांनी दर्शन घेतल्याने मागील सर्व विक्रम मागे पडले आहेत..यात्रेच्या दुसऱ्या टप्प्यात आरोग्य आणि सुरक्षेला प्राधान्यपावसाळ्यानंतर सुरू झालेल्या चारधाम यात्रेच्या दुसऱ्या टप्प्यात भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन प्रशासनाने तयारी वाढवली आहे. बद्रीनाथ धाम तसेच मार्गावरील प्रमुख थांब्यांवर पिण्याचे पाणी, निवारा, स्वच्छता आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. विशेष आरोग्य पथकेही तैनात करण्यात आली आहेत.डोंगराळ भागातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिसांसह एसडीआरएफच्या जवानांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. गर्दीच्या काळात वाहतूक कोंडी होऊ नये तसेच भाविकांना प्रवासादरम्यान अडचणी येऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाकडून विशेष नियोजन करण्यात येत आहे..‘भव्य, दिव्य आणि सुनियोजित बद्रीनाथ’चा संकल्पमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या विक्रमी यात्रेबाबत सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री बद्रीनाथ धामच्या धार्मिक आणि पौराणिक महत्त्वाला साजेसे भव्य, दिव्य आणि सुनियोजित स्वरूप देण्यासाठी मास्टर प्लॅननुसार विकासकामे सुरू आहेत.चारधाम यात्रेच्या दुसऱ्या टप्प्यात भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन सुरक्षितता, आरोग्य सुविधा आणि सुलभ दर्शनाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. भाविकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात आणि त्यांचा बद्रीनाथ यात्रेचा अनुभव सुखद व अविस्मरणीय ठरावा, यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत.यंदा १७.७९ लाखांचा टप्पा गाठल्यानंतर बद्रीनाथ धामच्या यात्रेने नवा इतिहास रचला आहे. यात्रा अद्याप सुरू असल्याने अंतिम आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.