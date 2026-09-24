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Badrinath Char Dham Yatra: बद्रीनाथ धाममध्ये भक्तीचा नवा महाविक्रम; इतिहासात पहिल्यांदाच तब्बल १७.७९ लाखांहून अधिक भाविकांचे दर्शन

Badrinath Pilgrim Numbers Rise Over the Years : २२ सप्टेंबरपर्यंत १७ लाख ७९ हजार ८०५ भाविकांनी भगवान बद्रीविशालचे दर्शन घेतले. यंदा भाविकसंख्येचा सर्वकालीन विक्रम नोंदवला असून, यात्रेचा कालावधी अद्याप शिल्लक आहे.
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badrinath dham new

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंड: उत्तराखंडमधील जगप्रसिद्ध बद्रीनाथ धामने यंदा भाविकांच्या उपस्थितीचा आतापर्यंतचा सर्वकालीन विक्रम मोडला आहे. २३ एप्रिल रोजी सुरू झालेल्या चारधाम यात्रेत २२ सप्टेंबरपर्यंत तब्बल १७ लाख ७९ हजार ८०५ भाविकांनी भगवान बद्रीविशालचे दर्शन घेतले आहे. अवघ्या १५३ दिवसांत हा नवा विक्रम प्रस्थापित झाला असून, यात्रेची सांगता होण्यास अद्याप दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे यंदा भाविकांच्या संख्येचा नवा उच्चांक नोंदवला जाण्याची शक्यता आहे.

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