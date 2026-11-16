Char Dham Yatra: बदरीनाथ धामाचे कपाट आज रात्री होणार बंद; मुख्य पुजारी धारण करणार स्त्री वेश, काय आहे परंपरा ?

उत्तराखंड : उत्तराखंडमधील प्रसिद्ध बदरीनाथ धामाचे कपाट आज, सोमवारी (१६ नोव्हेंबर) रात्री ९ वाजून ३७ मिनिटांनी हिवाळी हंगामासाठी बंद करण्यात येणार आहे. वैदिक मंत्रोच्चार आणि पारंपरिक धार्मिक विधींनुसार हा सोहळा पार पडणार असून, यासोबतच यंदाच्या चारधाम यात्रेची अधिकृत सांगता होईल.कपाट बंद होण्याच्या पारंपरिक विधीमध्ये मंदिराचे मुख्य पुजारी (रावल) स्त्री वेश धारण करून माता लक्ष्मीच्या मूर्तीला भगवान बदरी-विशाल यांच्या गर्भगृहात विराजमान करतात. शेकडो वर्षांपासून सुरू असलेल्या या परंपरेला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. त्यानंतर भगवान बदरीनाथांना शुद्ध तुपात भिजवलेले 'घृत कंबल' पांघरले जाईल. अखंड ज्योत प्रज्वलित करून मंदिराचे दरवाजे पुढील सहा महिन्यांसाठी बंद केले जातील..फुलांची सजावट आणि 'जय बदरी विशाल'चा जयघोषकपाट बंद होण्याच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी सकाळपासून मंदिरात विशेष धार्मिक विधी सुरू आहेत. मंदिराला फुलांनी सजवण्यात आले असून, लष्करी बँडच्या धुनी आणि 'जय बदरी विशाल'च्या जयघोषाने परिसर भक्तिमय झाला आहे. हजारो भाविकांनी हिवाळ्यासाठी कपाट बंद होण्यापूर्वी भगवान बदरीनाथांचे दर्शन घेतले.यंदा कपाट बंद करण्याचा मुहूर्त २० ऑक्टोबर रोजी विजयादशमीच्या दिवशी पंचांग गणनेनंतर निश्चित करण्यात आला होता. गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या पारंपरिक पंचपूजांची आज सांगता होणार आहे..रावल स्त्री वेश का धारण करतात?बदरीनाथ धामातील कपाट बंद करण्याच्या विधीतील रावल यांचा स्त्री वेश हा विशेष आकर्षणाचा भाग असतो. या परंपरेमागे धार्मिक आणि सांस्कृतिक मान्यता आहे.पौराणिक मान्यतेनुसार, उद्धवजी हे भगवान श्रीकृष्णांचे परममित्र असून माता लक्ष्मीच्या नात्याने ते जेठ मानले जातात. पारंपरिक कौटुंबिक मर्यादेनुसार सून जेठासमोर येत नाही, अशी धारणा आहे. त्यामुळे उद्धवजींची मूर्ती गर्भगृहातून बाहेर आणल्यानंतर माता लक्ष्मीला गर्भगृहात विराजमान केले जाते.या विधीवेळी माता लक्ष्मीच्या मूर्तीला परपुरुषाचा स्पर्श होऊ नये, या धार्मिक भावनेतून रावल सखीचे रूप धारण करतात आणि माता लक्ष्मीच्या मूर्तीला गर्भगृहात घेऊन जातात..सहा महिने पांडुकेश्वर आणि जोशीमठमध्ये पूजाकपाट बंद झाल्यानंतर उद्या, मंगळवारी (१७ नोव्हेंबर) उद्धवजी, कुबेरजी आणि आद्य गुरु शंकराचार्यांची गादी उत्सव डोलीतून शीतकालीन निवासस्थानांकडे रवाना होईल. या धार्मिक सोहळ्यानंतर पुढील सहा महिने बदरीनाथांची पूजा पांडुकेश्वर आणि जोशीमठ येथे सुरू राहील.पांडुकेश्वर येथील योगध्यान बदरी मंदिर आणि जोशीमठ येथील नृसिंह मंदिरात भाविकांना शीतकालीन दर्शन घेता येईल. हिमवृष्टी आणि प्रतिकूल हवामानामुळे बदरीनाथ धामाचे कपाट हिवाळ्यात बंद ठेवले जाते. या काळात देवतेची नियमित पूजा निर्धारित शीतकालीन स्थळांवर केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.