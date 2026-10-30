Helicopter Crash: धक्कादायक! बद्रीनाथहून परतणारे हेलिकॉप्टर कोसळले; पायलटसह ६ जणांचा मृत्यू

Dehradun: उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात बद्रीनाथ धाम आणि जोशीमठदरम्यान ट्रान्स भारत एव्हिएशन कंपनीचे हेलिकॉप्टर आज बेपत्ता झाले. हे हेलिकॉप्टर बद्रीनाथहून परतत असताना त्याच्याशी संपर्क तुटला. त्यामध्ये पायलटसह सहा जण प्रवास करत होते. हेलिकॉप्टरचा शोध घेण्यासाठी प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा प्रयत्न करत आहेत. ताज्या माहितीनुसार हेलिकॉप्टरमधून प्रवास करणाऱ्या सर्व सहा जणांचा मृत्यू झाल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Raj Thackeray Karjat speech Modi Shah : "गुजरातचे दोन माणसं महाराजांचा महाराष्ट्र चालवणार का?"; तोडलेली झाडं पाहून राज ठाकरे कडाडले, मोदी-शाहांवर थेट निशाणा!.उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यात बद्रीनाथ धामाहून परतणारे हेलिकॉप्टर बेपत्ता झाल्याची घटना समोर आली. ट्रान्स भारत एव्हिएशन कंपनीचे हे हेलिकॉप्टर बद्रीनाथहून डेहराडूनच्या दिशेने जात होते. जोशीमठ परिसरात उड्डाणादरम्यान त्याचा संपर्क तुटल्याचे समजते. हेलिकॉप्टरमध्ये पायलटसह सहा जण प्रवास करत होते..DA Hike: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारची दिवाळी भेट! किती टक्क्यांनी वाढला महागाई भत्ता?.दुपारी १ वाजून १२ मिनिटांनी उड्डाणप्राथमिक माहितीनुसार, हेलिकॉप्टरने दुपारी १ वाजून १२ मिनिटांनी बद्रीनाथ येथून उड्डाण केले होते. त्यानंतर ते जोशीमठ परिसरात बेपत्ता झाले. घटनेची माहिती मिळताच प्रशासनाने शोध आणि बचावकार्य सुरू केले असल्याचे सांगण्यात आले. बेपत्ता हेलिकॉप्टरचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत. .खराब हवामानामुळे शोधकार्यात अडथळेपरिसरात पाऊस आणि कमी दृश्यमानतेमुळे शोधकार्यात अडचणी येत असल्याचे वृत्त आहे. हेलिकॉप्टर नेमके कुठल्या कारणामुळे भरकटले याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र खराब हवामानामुळे हा अपघात घडल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..उत्तराखंडच्या डोंगराळ भागात अचानक बदलणारे हवामान, कमी दृश्यमानता आणि अरुंद दऱ्यांमधून होणारी उड्डाणे ही मोठी आव्हाने आहेत. मे २०२५ मध्ये गंगोत्री मार्गावरील गंगनानीजवळ झालेल्या हेलिकॉप्टर अपघातात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर जून २०२५ मध्ये केदारनाथजवळ झालेल्या दुर्घटनेत सात जणांचा मृत्यू झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.