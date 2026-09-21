Military Exhibition : बदरीनाथमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा रायफल हातात घेत नेमबाजीचा सराव; लष्करी प्रदर्शनाची घेतली पाहणी video viral

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या बदरीनाथ दौऱ्यादरम्यान त्यांनी भारतीय सैन्याने आयोजित केलेल्या लष्करी प्रदर्शनाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी रायफल हातात घेत नेमबाजीचा सराव केला. तसेच अत्याधुनिक लष्करी शस्त्रे आणि तांत्रिक उपकरणांची माहिती जवानांकडून जाणून घेतली.बदरीनाथ धाम येथील ‘टूरिस्ट अरायव्हल प्लाझा’मध्ये भारतीय सेना आणि चमोली जिल्हा प्रशासनाच्या संयुक्त विद्यमाने ‘ऑपरेशन सद्भावना’अंतर्गत ‘देवभूमी कल्चरल फेस्टिव्हल-२०२६’चे आयोजन करण्यात आले होते. ‘आमचा वारसा, आमचे भविष्य’ ही या दोन दिवसीय महोत्सवाची मुख्य संकल्पना होती. या महोत्सवाच्या सांगता समारंभाला मुख्यमंत्री धामी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते..लष्करी प्रदर्शनाची पाहणीमुख्यमंत्र्यांनी प्रदर्शनातील विविध स्टॉल्सना भेट देत जवानांशी संवाद साधला. सीमा सुरक्षेसाठी वापरली जाणारी आधुनिक शस्त्रे, स्नायपर रायफल्स आणि विविध तांत्रिक उपकरणांची त्यांनी माहिती घेतली. यावेळी त्यांनी स्वतः रायफल हाताळत नेमबाजीचा सरावही केला.अशा प्रकारच्या प्रदर्शनांमुळे जवानांशी संवाद वाढण्यासोबतच सीमावर्ती भागातील तरुणांना लष्कर आणि देशसेवेबाबत प्रेरणा मिळते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले..बामणी गावात नंदा अष्टमी उत्सवात सहभागमहोत्सवापूर्वी मुख्यमंत्री धामी यांनी बदरीनाथजवळील बामणी गावाला भेट दिली. येथे नंदा अष्टमीनिमित्त आयोजित पारंपरिक कार्यक्रमात त्यांनी गावकऱ्यांसोबत सहभाग घेतला आणि उपस्थितांना शुभेच्छा दिल्या.उत्तराखंडच्या प्राचीन लोकपरंपरा आणि सांस्कृतिक वारशाचे जतन करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले..महिला बचत गटांच्या स्टॉल्सना भेटमहोत्सवाच्या परिसरात महिला स्वयंसहाय्यता गट, स्थानिक कारागीर आणि शेतकऱ्यांनी विविध स्टॉल्स उभारले होते. मुख्यमंत्री धामी यांनी या स्टॉल्सना भेट देऊन स्थानिक हस्तकला, पहाडी खाद्यपदार्थ आणि इतर उत्पादनांची माहिती घेतली.स्थानिक उत्पादनांना चारधाम यात्रेशी आणि पर्यटनाशी जोडल्यास सीमावर्ती भागातील नागरिकांसाठी रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढू शकतात, असे त्यांनी सांगितले..Free Scooty Scheme: ७,४०० हून अधिक गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोफत स्कूटी; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते चाव्यांचे वाटप.लोककला स्पर्धेतील विजेत्यांचा गौरवदोन दिवसांच्या महोत्सवात लोकनृत्य, पारंपरिक संगीत आणि विविध कला स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. या स्पर्धांमधील विजेते आणि उपविजेत्यांना मुख्यमंत्री धामी यांच्या हस्ते पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले.उत्तराखंडची ओळख तिच्या लोकसंस्कृती, लोकगीत आणि पारंपरिक चालीरीतींशी जोडलेली आहे. अशा सांस्कृतिक महोत्सवांमुळे नव्या पिढीला आपल्या मुळांशी जोडण्यास मदत होते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.