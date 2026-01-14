गोरखपूरमध्ये बादशहाचा स्वॅग! गाण्यापूर्वी गोरखनाथ मंदिरात घेतले दर्शन, CM योगींच्या भेटीने चर्चांना उधाण

बॉलिवूडचा प्रसिद्ध रॅपर आणि गायक बादशहा सध्या गोरखपूर महोत्सवामुळे जबरदस्त चर्चेत आहे. मंगळवारी रात्री आयोजित 'बॉलिवूड नाईट'मध्ये आपला जलवा दाखवण्यापूर्वी बादशहाने गोरखनाथ मंदिराला भेट दिली. यावेळी त्याने केवळ देवाचे दर्शनच घेतले नाही, तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचीही भेट घेतली. या दोन दिग्गज व्यक्तिमत्त्वांच्या भेटीचे फोटो आता सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहेत..भक्ती आणि शक्तीचा संगममंगळवारी संध्याकाळी उशिरा बादशहा गोरखनाथ मंदिरात पोहोचला. यावेळी त्याने शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ यांचे विधिवत दर्शन घेतले आणि पूजा-अर्चा केली. व्यासपीठावर हजारो प्रेक्षकांना आपल्या गाण्यावर नाचवण्यापूर्वी त्याने गुरु गोरखनाथांच्या चरणी नतमस्तक होऊन आशीर्वाद घेतले. यानंतर त्याने मंदिर परिसराची पाहणी केली आणि तेथील शांत वातावरणाबद्दल आनंद व्यक्त केला..योगी आदित्यनाथ आणि बादशहा यांची विशेष भेटमंदिरातील दर्शनानंतर बादशहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची त्यांच्या बैठक कक्षात भेट घेतली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे सध्या गोरखपूरच्या दौऱ्यावर असून महोत्सवाच्या समारोप कार्यक्रमासाठी तेथे उपस्थित आहेत. या दोन्ही नेत्यांमध्ये अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चा झाली. ही केवळ एक शिष्टाचार भेट असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी, बॉलिवूडच्या एका मोठ्या स्टारने गोरखपूरमध्ये येऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणे, हे उत्तर प्रदेशातील बदलत्या सांस्कृतिक वातावरणाचे प्रतीक मानले जात आहे..प्रसाद घेऊन महोत्सवाकडे रवानादर्शन आणि मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर बादशहाने मंदिराचा पवित्र प्रसाद ग्रहण केला. त्यानंतर तो थेट गोरखपूर महोत्सवाच्या मुख्य मैदानात 'बॉलिवूड नाईट'साठी रवाना झाला. बादशहाच्या या साध्या आणि भक्तीमय अंदाजाने गोरखपूरच्या चाहत्यांची मने जिंकली आहेत. महोत्सवाच्या समारोप समारंभात बादशहाने आपल्या एकापेक्षा एक हिट गाण्यांनी उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.