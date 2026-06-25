Ghevar: दररोज १०० किलो विक्री, ४ जिल्ह्यांतून येतात खवय्ये; बागपतच्या या घेवरची चव का आहे इतकी खास?

उत्तर प्रदेशातील बागपत (Baghpat) जिल्ह्याला ऐतिहासिक महत्त्वा Sobatच एका गोड संस्कृतीची मोठी परंपरा लाभली आहे. आजकाल बाजारात विविध प्रकारचे घेवर मिळतात, परंतु बागपतच्या घेवरची एक वेगळीच आणि अनोखी ओळख आहे. येथील सराय कस्ब्यातील (Sarai Town) मुख्य बाजारपेठेत स्थित असलेले 'अग्रवाल स्वीट्स' म्हणजेच 'लाला जियालाल' यांचे प्रसिद्ध दुकान हे गेल्या ५८ वर्षांपासून उत्तम दर्जाच्या घेवरसाठी ओळखले जाते. .उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ODOC - One District One Cuisine) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत आता बागपतच्या या पारंपरिक जाळीदार घेवरला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेपर्यंत (National & International Markets) पोहोचवण्यासाठी हायटेक ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि मार्केटिंगचे विशेष सहकार्य देण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत..तीन पिढ्यांची परंपरा अन् शुद्ध देशी तुपाची जादूअसे तर बागपतमध्ये घेवर प्रत्येक दुकानात आणि बाजारात सहज उपलब्ध होतो, परंतु अग्रवाल स्वीट्सवर हा अतिशय वेगळ्या आणि पारंपरिक पद्धतीने तयार केला जातो. एकाच कुटुंबातील लोक गेली तीन पिढ्या (3 Generations) हे दुकान यशस्वीपणे चालवत आहेत.संचालक मोहित यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांचे आजोबा लाला जियालाल यांनी १९६८ मध्ये या दुकानाची स्थापना केली होती. तेव्हापासून आजतागायत या दुकानात केवळ आणि केवळ शुद्ध देशी तुपाचा (Pure Desi Ghee) वापर करूनच घेवर तयार केला जातो. या दुकानात गुणवत्तेची (Quality) संपूर्ण काळजी घेतली जाते आणि ग्राहकांच्या आवडीनुसारच गोडवा दिला जातो..बागपतच्या घेवरची गुणवत्ता आणि बनवण्याची कला?बागपतचा प्रसिद्ध घेवर हा आपल्या विशिष्ट जाळीदार बनावटीसाठी (Honeycomb Texture), समृद्ध स्वादासाठी आणि पारंपरिक हस्तकलेसाठी ओळखला जातो.घटक आणि तंत्र: हा घेवर मुख्यत्वे मैदा, शुद्ध तूप, साखर आणि दूध यांच्या संतुलित मिश्रणातून तयार केला जातो. हे मिष्ठान्न बनवण्यासाठी योग्य पद्धतीचे द्रावण , योग्य तापमान आणि हलवायाची अद्भुत कारागिरी आवश्यक असते.जाळीदार रचना: गरम देशी तुपामध्ये एका विशेष तांत्रिक कौशल्याने हे द्रावण थर-दर-थर सोडले जाते, ज्यामुळे घेवरला त्याची अचूक जाळीदार रचना मिळते. यानंतर तो साखरेच्या पाकात बुडवून वरून काजू, बदाम यांसारख्या सुक्या मेव्यांनी (Dry Fruits) सजवला जातो..दररोज १०० किलोची विक्री; ४ जिल्ह्यांतील खवय्यांची गर्दीबागपतच्या या घेवरची लोकप्रियता इतकी प्रचंड आहे की, सराय कस्ब्यातील मुख्य बाजारपेठेत या दुकानावर दररोज ग्राहकांची मोठी गर्दी असते. येथे दररोज १०० किलोपेक्षा जास्त घेवर सहज विकला जातो. काळानुसार या मिठाईच्या किमतीतही मोठा बदल झाला आहे; सन २००० मध्ये या घेवरची किंमत अवघी ५० रुपये प्रति किलो होती, जी आज वाढून ३६० रुपये प्रति किलो झाली आहे. या दुकानात सध्या २० लोकांचा प्रशिक्षित स्टाफ कार्यरत असून, केवळ बागपतच नाही तर शेजारील मेरठ, शामली आणि मुजफ्फरनगर या जिल्ह्यांतील लोक खास हा घेवर खाण्यासाठी आणि पार्सल नेण्यासाठी येथे आवर्जून येतात..\rउत्तर प्रदेश सरकारच्या 'ओडॉक' (ODOC) उपक्रमामुळे बागपतच्या स्थानिक हलवायांना आणि मिठाई व्यावसायिकांना आता जागतिक स्तरावर एक नवीन ओळख मिळणार असून, या पारंपरिक मिठाईचा स्वाद लवकरच सातासमुद्रापार पोहोचणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.