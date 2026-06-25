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Ghevar: दररोज १०० किलो विक्री, ४ जिल्ह्यांतून येतात खवय्ये; बागपतच्या या घेवरची चव का आहे इतकी खास?

Unique taste of ghevar making it a viral dessert choice in North India: तीन पिढ्यांची परंपरा, शुद्ध देशी तुपाचा सुगंध आणि जाळीदार बनावटीचा संगम; बागपतच्या घेवरला ‘एक जनपद-एक व्यंजन’मुळे मिळतेय जागतिक ओळख
Food craze in UP: Bagpat ghevar gains popularity for its unique taste and demand

Food craze in UP: Bagpat ghevar gains popularity for its unique taste and demand

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर प्रदेशातील बागपत (Baghpat) जिल्ह्याला ऐतिहासिक महत्त्वा Sobatच एका गोड संस्कृतीची मोठी परंपरा लाभली आहे. आजकाल बाजारात विविध प्रकारचे घेवर मिळतात, परंतु बागपतच्या घेवरची एक वेगळीच आणि अनोखी ओळख आहे. येथील सराय कस्ब्यातील (Sarai Town) मुख्य बाजारपेठेत स्थित असलेले 'अग्रवाल स्वीट्स' म्हणजेच 'लाला जियालाल' यांचे प्रसिद्ध दुकान हे गेल्या ५८ वर्षांपासून उत्तम दर्जाच्या घेवरसाठी ओळखले जाते.

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