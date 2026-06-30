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Bakhira Taal: ना काश्मीर, ना केरळ... UPत आहे पक्ष्यांचे हे स्वर्ग! ४० हजार परदेशी पाहुण्यांनी गजबजते हे ठिकाण

Bakhira Bird Sanctuary Recognised as a Ramsar Site: उत्तर प्रदेशातील बखिरा पक्षी अभयारण्य हे रामसर स्थळ म्हणून जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध असून दरवर्षी हिवाळ्यात ४० हजारांहून अधिक स्थलांतरित पक्ष्यांचे आगमन येथे होते.
Bakhira Taal

Bakhira Taal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील संत कबीर नगर जिल्ह्यात निसर्गाचा एक अप्रतिम आणि अनमोल खजिना दडलेला आहे, ज्याला 'बखिरा पक्षी अभयारण्य' (Bakhira Bird Sanctuary) म्हणून ओळखले जाते. हा विस्तीर्ण जलाशय आणि दलदलीचा प्रदेश (Wetland) निसर्गप्रेमी आणि पक्षी निरीक्षकांसाठी (Birdwatchers) एक नंदनवनच मानला जातो.

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