Bakhira Taal: ना काश्मीर, ना केरळ... UPत आहे पक्ष्यांचे हे स्वर्ग! ४० हजार परदेशी पाहुण्यांनी गजबजते हे ठिकाण

उत्तर प्रदेशातील संत कबीर नगर जिल्ह्यात निसर्गाचा एक अप्रतिम आणि अनमोल खजिना दडलेला आहे, ज्याला 'बखिरा पक्षी अभयारण्य' (Bakhira Bird Sanctuary) म्हणून ओळखले जाते. हा विस्तीर्ण जलाशय आणि दलदलीचा प्रदेश (Wetland) निसर्गप्रेमी आणि पक्षी निरीक्षकांसाठी (Birdwatchers) एक नंदनवनच मानला जातो. .या नैसर्गिक वारशाचे जागतिक महत्त्व ओळखून याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 'रामसर स्थळ' (Ramsar Site) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. दरवर्षी हिवाळ्याच्या ऋतूत हा परिसर देश-विदेशातून येणाऱ्या हजारो रंगीबेरंगी पाहुण्यांच्या किलबिलाटाने आणि पंखांच्या आवाजाने जिवंत होतो..हिवाळ्यात ४०,००० हून अधिक परदेशी पक्ष्यांचे आगमनबखिरा अभयारण्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे हिवाळ्याच्या दिवसांत होणारे स्थलांतरित (Migratory) पक्ष्यांचे अभूतपूर्व आगमन:पक्षांची संख्या: दरवर्षी हिवाळ्यात येथे ४०,००० पेक्षा जास्त स्थलांतरित जलपक्षी (Water Birds) आश्रयासाठी येतात.प्रजातींची विविधता: यामध्ये २३ पेक्षा जास्त वेगवेगळ्या दुर्मिळ प्रजातींच्या पक्ष्यांचा समावेश असतो, जे अत्यंत थंड प्रदेशांतून हजारो मैलांचा प्रवास करून येथे पोहोचतात..Pune: ओतूर येथे दारू पिऊन वाहन चालवणाऱ्या चालकास जुन्नर न्यायालयाचा दहा हजारांचा दंड.जैवविविधतेचा आणि नैसर्गिक सौंदर्याचा संगम"जिथे निसर्गाची शांतता देखील पक्ष्यांच्या पंखांची भाषा बोलते..." हे ब्रीदवाक्य बखिरा अभयारण्याला तंतोतंत लागू होते.नयनरम्य दृश्य: पाण्याचा अथांग विस्तार, दूरवर पसरलेली हिरवीगार झाडी आणि आकाशात स्वच्छंदपणे विहरणारे पक्षी, यामुळे हा परिसर अत्यंत मनमोहक दिसतो.मानसिक शांतता: शहरी गजबजाटापासून दूर, निसर्गाच्या कुशीत विसावलेले हे एक शांत ठिकाण आहे. येथील गोड किलबिलाट आणि शुद्ध वातावरण पर्यटकांना एक नवा टवटवीत अनुभव (Refreshing Getaway) देते..पर्यटकांसाठी प्रवासाची उत्तम सोय (Connectivity)बखिरा पक्षी अभयारण्य हे केवळ निसर्गाच्या दृष्टीनेच समृद्ध नाही, तर ते वाहतुकीच्या साधनांनी देखील उत्तम प्रकारे जोडलेले आहे. येथे येण्यासाठी हवाई (Air), रेल्वे (Rail) आणि रस्ते (Road) वाहतुकीचे उत्तम पर्याय उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे कौटुंबिक सहलीसाठी किंवा वीकेंड ट्रिपसाठी हे एक अतिशय सुलभ आणि सोयीचे पर्यटन स्थळ बनले आहे.उत्तर प्रदेशच्या समृद्ध नैसर्गिक वारशाचा एक मुख्य भाग असलेल्या या बखिरा वेटलँडचे जतन करण्यासाठी आणि पर्यटन वाढवण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरही विविध प्रयत्न केले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.