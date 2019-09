बालाकोटमधील दहशतवादी तळ पुन्हा सक्रिय; लष्करप्रमुखांची माहिती

दिल्ली : काही दिवसांपूर्वी इंडियन एअर फोर्सच्या फायटर विमानांनी उद्धवस्त केलेला बालाकोटमधील दहशतवादी तळ पुन्हा सक्रिय झाला असल्याची माहिती लष्कर प्रमुख बिपीन रावत यांनी सोमवारी दिली. इंडियन एअर फोर्सच्या एअर स्ट्राइकमध्ये बालकोटच्या दहशतवादी तळाचे नुकसान झाले होते हे यावरुन स्पष्ट होते.

दरम्यान, सध्या पाकिस्तानने पुन्हा त्या ठिकाणी लोकांची जमवाजमव सुरु केली आहे, असे जनरल रावत म्हणाले. कालच एका वर्तमानपत्राने बालकोटमधील दहशतवादी तळ सुरु झाल्याचे वृत्त दिले होते. त्यानंतर लष्करप्रमुखांनी हे विधान केले आहे. भारतात घुसखोरी करण्यासाठी या तळावर १२९ दहशतवादी सज्ज आहेत असे एनडीटीव्हीने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. या ठिकाणी 500 दहशतवादी असल्याचे सांगितले जात आहे.

Army Chief General Bipin Rawat: Balakot has been re-activated by Pakistan, very recently. This shows Balakot was affected, it was damaged; it highlights some action was taken by the Indian Air Force at Balakot & now they have got the people back there. pic.twitter.com/IFN7SjJDud

— ANI (@ANI) September 23, 2019