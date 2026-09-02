Balram Jayanti: कृष्णाच्या आधी भावाचा जन्मोत्सव! गुप्तकाळातही होती बलरामांची पूजा? १,७०० वर्षे जुन्या शिल्पातून समोर आला ऐतिहासिक पुरावा

भगवान श्रीकृष्णांचे ज्येष्ठ बंधू भगवान बलराम यांची जयंती देशभरात ‘हल षष्ठी’ किंवा ‘हलछठ’ म्हणून साजरी केली जाते. शेती, सामर्थ्य आणि संरक्षणाचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या बलरामांना बुंदेलखंडाच्या संस्कृतीत विशेष स्थान आहे. या परंपरेला तब्बल १,७०० वर्षांचा इतिहास असल्याचे सागर जिल्ह्यातील एरण (Eran) येथील गुप्तकालीन शिल्पांवरून दिसून येते..एरण हे मध्य प्रदेशातील महत्त्वाचे ऐतिहासिक आणि पुरातत्त्वीय स्थळ आहे. येथे भगवान बलरामांच्या जन्माशी संबंधित एक अद्वितीय शिल्पांकन आढळते. गुप्तकाळातील या शिल्पात बलरामांच्या जन्माची पौराणिक कथा विविध प्रसंगांमधून दगडावर साकारण्यात आली आहे..भारतातील अनोखे शिल्पांकनइंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विद्यापीठ, अमरकंटक येथील प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृती आणि पुरातत्त्व विभागाचे प्राध्यापक डॉ. मोहनलाल चढार यांच्या संशोधनानुसार, हे शिल्प गुप्तकाळातील असून सुमारे १,७०० वर्षे जुने आहे.विशेष म्हणजे भगवान बलरामांच्या जन्मप्रसंगाचे इतक्या सविस्तरपणे दगडावर केलेले चित्रण भारतातील अन्य ठिकाणी आढळत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे एरणमधील हे शिल्प भारतीय पुरातत्त्व आणि धार्मिक कलावैभवाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जाते..शिल्पात नेमके काय कोरले आहे?या शिलाफलकावर बलरामांच्या जन्माशी संबंधित पौराणिक कथानकातील विविध प्रसंग कोरण्यात आले आहेत. त्यात शेषशायी विष्णू आणि अश्विनीकुमारांच्या प्रतिमा दिसतात.पौराणिक कथेनुसार, बलरामांचा गर्भ देवकीच्या उदरातून माता रोहिणीच्या उदरात प्रत्यारोपित करण्यात आला होता. या कथेशी संबंधित प्रसंगाचेही शिल्पात चित्रण करण्यात आले आहे.प्रसूतीच्या प्रसंगात माता रोहिणीचे डोके एका सेविकेच्या मांडीवर ठेवलेले दाखवण्यात आले आहे. तिच्या जवळ एक वृद्ध परिचारिका, नवजात बालक आणि इतर सेवकांच्या प्रतिमाही कोरण्यात आल्या आहेत. वासुदेव यांच्यासह इतर पात्रांचेही अंकन या शिलाफलकावर पाहायला मिळते..फुल ड्रामा! तिसऱ्या अम्पायरने फलंदाजाला OUT दिले, सहकारी डग आऊडमध्ये 'आंदोलना'ला बसले; पुढे जे घडले त्याने सारेच चक्रावले.हातात नांगर अन् सुरापात्रएरणमध्ये भगवान बलरामांच्या इतर दोन स्वतंत्र मूर्तीही आढळल्या आहेत. त्यातील एका मूर्तीवर शेषनागाचे छत्र दाखवण्यात आले आहे. दुसऱ्या मूर्तीमध्ये बलरामांच्या एका हातात नांगर (हल) तर दुसऱ्या हातात सुरापात्र असल्याचे दिसते.बलरामांच्या प्रतिमांमध्ये नांगराचे चित्रण विशेष महत्त्वाचे मानले जाते. नांगर हे शेतीचे प्रतीक असल्याने बलरामांचा संबंध कृषी संस्कृतीशी जोडला जातो..बुंदेलखंडातील परंपरेचा प्राचीन धागाआजही बुंदेलखंडासह उत्तर भारतातील अनेक भागांत ‘हल षष्ठी’च्या दिवशी भगवान बलरामांची पूजा केली जाते. एरणमधील प्राचीन शिल्पे पाहता या परंपरेची मुळे गुप्तकाळापर्यंत पोहोचत असल्याचे संशोधकांचे मत आहे.त्यामुळे एरणमधील ही शिल्पे केवळ धार्मिक कलेचा नमुना नसून प्राचीन भारतातील कृषी संस्कृती, लोकपरंपरा आणि शिल्पकलेचा महत्त्वाचा ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणूनही पाहिली जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.