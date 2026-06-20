Naral Barfi: नारळाची बर्फी तर अनेक ठिकाणी मिळते... पण बलरामपूरची चव वेगळी का आहे? जाणून घ्या खासियत

उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर (Balrampur) जिल्हा हा त्याच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशासाठी ओळखला जातोच, पण आता येथील एका पारंपरिक आणि अद्भूत खाद्यसंस्कृतीचा गोडवा थेट राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचणार आहे. बलरामपूरमध्ये मिळणारी 'नारळ बर्फी' (Nariyal Barfi) ही केवळ स्थानिक लोकांचीच लाडकी मिठाई नाही, तर ती आपल्या विशिष्ट चवीसाठी आणि पौष्टिकतेसाठी दूरवरच्या मिठाई प्रेमींमध्येही प्रचंड लोकप्रिय आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ODOC - One District One Cuisine) या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत बलरामपूरच्या या पारंपरिक नारळ बर्फीची अधिकृत निवड करण्यात आली आहे..या पारंपरिक स्वादाला बलरामपूरचा मुख्य 'ब्रँड' म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी आणि स्थानिक मिठाई व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यासाठी सरकारकडून विशेष योजना राबवल्या जात आहेत.अशी तयार होते मुलायम बर्फीबलरामपूरची ही नारळ बर्फी म्हणजे स्थानिक हलवायांच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या कौशल्याचा आणि संयमाचा उत्कृष्ट नमुना आहे. ही लजीज मिठाई बनवण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:अस्सल घटक: झाडावरून काढलेले ताजे नारळ, शुद्ध दूध आणि साखरेचे (चीनी) एक अत्यंत संतुलित मिश्रण यामध्ये वापरले जाते.योग्य तापमान आणि संयम: हलवाई अत्यंत धीर धरून, मंद आचेवर हे मिश्रण एका विशिष्ट तापमानावर तासनतास शिजवून आपली विशेष कारीगरी दाखवतात. जेव्हा हे मिश्रण योग्य घट्टपणा (Texture) आणि अचूक गोडवा प्राप्त करते, तेव्हा ही अत्यंत मऊ (Soft), सुगंधी आणि जिभेवर विरघळणारी नारळ बर्फी तयार होते..'लोकल ते ग्लोबल' प्रवासाची जय्यत तयारीयोगी सरकारच्या 'ओडॉक' (ODOC) कार्यक्रमाच्या माध्यमातून बलरामपूरमधील स्थानिक हलवायांना आणि मिठाई विक्रेत्यांना आर्थिक व तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची मोठी तयारी सुरू आहे. या पारंपरिक मिठासाला थेट राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत (National & International Markets) मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी खालील गोष्टींवर विशेष भर दिला जात आहे:१. हायटेक ब्रँडिंग: बलरामपूरच्या या खाद्यसंस्कृतीला देशातील मोठ्या शहरांमध्ये एक स्वतंत्र ब्रँड म्हणून प्रस्थापित करणे.२. आधुनिक पॅकेजिंग: बर्फीची चव आणि सुगंध दीर्घकाळ ताजा राहण्यासाठी आकर्षक आणि सुरक्षित पॅकेजिंग तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे.३. प्रभावी मार्केटिंग: ऑनलाईन ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स आणि विविध फूड फेस्टिव्हल्सच्या माध्यमातून या पारंपरिक मिठाईचे जागतिक विपणन (Marketing) करणे..Satara: कऱ्हाडच्या उड्डाणपुलाचं उद्घान लांबणीवर, प्रवाशांना प्रतीक्षा करावी लागणार; NHAIने कंत्राटदाराला दिले नवे आदेश.स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्यांना नवी उंची मिळवून देण्यासाठी आणि भारताची ही अनोखी चव जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्यासाठी प्रशासन स्थानिक व्यावसायिकांच्या सोबतीने वेगाने काम करत आहे.आंतरराष्ट्रीय योग दिन आणि आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर, बलरामपूरच्या या पौष्टिक व शुद्ध नारळ बर्फीला गिफ्ट पॅक म्हणून ऑनलाईन ऑर्डर्सच्या माध्यमातून ग्राहकांकडून मोठी पसंती मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.