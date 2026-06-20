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Naral Barfi: नारळाची बर्फी तर अनेक ठिकाणी मिळते... पण बलरामपूरची चव वेगळी का आहे? जाणून घ्या खासियत

Balrampur’s Coconut Barfi Gets ODOC Recognition: विशेष चव, पारंपरिक पद्धत आणि आधुनिक ब्रँडिंगमुळे ही मिठाई आता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत झेप घेण्याच्या तयारीत आहे.
Naral Barfi

Naral Barfi

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर (Balrampur) जिल्हा हा त्याच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशासाठी ओळखला जातोच, पण आता येथील एका पारंपरिक आणि अद्भूत खाद्यसंस्कृतीचा गोडवा थेट राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचणार आहे.

बलरामपूरमध्ये मिळणारी 'नारळ बर्फी' (Nariyal Barfi) ही केवळ स्थानिक लोकांचीच लाडकी मिठाई नाही, तर ती आपल्या विशिष्ट चवीसाठी आणि पौष्टिकतेसाठी दूरवरच्या मिठाई प्रेमींमध्येही प्रचंड लोकप्रिय आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ODOC - One District One Cuisine) या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत बलरामपूरच्या या पारंपरिक नारळ बर्फीची अधिकृत निवड करण्यात आली आहे.

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