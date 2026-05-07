Village of Havelis: अनुभवा राजा-महाराजांची श्रीमंती! हवेल्यांचे गाव बनलंय पर्यटन केंद्र, 200 वर्षांचा इतिहास जिवंत

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील बागपत जिल्ह्यात एक असे गाव आहे, जेथील ओळख घरांच्या नंबरवरून नाही, तर तेथील भव्य हवेल्यांवरून केली जाते. या गावाला 'हवेल्यांचे गाव' (Village of Havelis) म्हणून ओळखले जाते. सुमारे २०० वर्षांचा इतिहास आपल्या उराशी बाळगून असलेल्या या हवेल्या आजही पूर्वजांच्या वैभवाची साक्ष देत उभ्या आहेत..आज जेव्हा आधुनिक सिमेंटची जंगले वाढत आहेत, तेव्हा बामनौली गावातील या हवेल्या पर्यटकांना आणि इतिहासप्रेमींना आकर्षित करत आहेत. या गावाबद्दलची रंजक माहिती खालीलप्रमाणे आहे:दोन डझनहून अधिक हवेल्यांचे वैभवबागपत जिल्ह्यातील बामनौली गावात आजही २४ हून अधिक भव्य हवेल्या सुस्थितीत आहेत. सुमारे २०० वर्षांपूर्वी या हवेल्यांचे बांधकाम सुरू झाले होते. आजही गावात एखाद्याचे घर शोधायचे असेल, तर लोक हवेल्यांचेच नाव सांगतात..स्वतःच्या भट्टीतील विटांनी केली निर्मितीया हवेल्यांच्या मजबूतीचे रहस्य त्यांच्या बांधकामात दडलेले आहे. असे म्हटले जाते की पूर्वजांनी या हवेल्या बांधण्यासाठी गावातच विटांच्या विशेष भट्ट्या लावल्या होत्या.२०० वर्षे उलटूनही या हवेल्यांचे सौंदर्य आणि मजबुती कमी झालेली नाही. आजही १२ हून अधिक कुटुंबे आपल्या पूर्वजांचा हा ऐतिहासिक वारसा जपत याच हवेल्यांमध्ये वास्तव्य करत आहेत..एकेकाळचे मोठे व्यापारी केंद्रबामनौली हे केवळ राहण्याचे ठिकाण नव्हते, तर ते या भागातील व्यापाराचे प्रमुख केंद्र होते. राजस्थानमधील भरतपूर येथून बैलगाड्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर माल या गावात येत असे.आज जे बडौत मोठे शहर म्हणून ओळखले जाते, ते त्याकाळी एक छोटे गाव होते आणि तिथले लोकही खरेदीसाठी बामनौलीला येत असत..हवेल्या बांधणारे 'ते' दूरदृष्टीचे पूर्वजगावात हवेल्या बांधण्याची परंपरा रामप्रसाद, राम नारायण सिंह, तोताराम, तुलसी राम, हरज्ञान सिंह आणि अहलुवालिया यांसारख्या प्रतिष्ठित व्यक्तींनी सुरू केली. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून पुढे गावातील इतर सदन लोकांनीही आपापल्या हवेल्या उभारल्या..वारसा आणि आधुनिकतेचा संगमकाळाच्या ओघात काही कुटुंबे हवेल्या सोडून शहरात स्थायिक झाली आहेत, तर काही हवेल्यांची जागा आता आधुनिक घरांनी घेतली आहे. असे असले तरी, गावात आजही या हवेल्यांकडे पाहून 'राजा-महाराजांच्या' काळातील श्रीमंतीचा आणि संस्कृतीचा अनुभव येतो.बामनौली गाव हे उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण पर्यटनाचा एक उत्तम नमुना म्हणून समोर येत आहे. जर तुम्हाला जुन्या काळातील स्थापत्यकला जवळून पाहायची असेल, तर बामनौलीला नक्की भेट द्या.