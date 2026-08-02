Banana Fiber Industry: टाकाऊ समजलं जाणारं केळीचं खोड ठरलं 'सोनं'; महिलांची कमाई पाहून थक्क व्हाल, चप्पल, मॅट्स अन् शोभेच्या वस्तूंची निर्मिती

केळीच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या कुशीनगरमध्ये आता टाकाऊ समजल्या जाणाऱ्या केळीच्या खोडापासून आकर्षक हस्तकला वस्तू तयार केल्या जात आहेत. 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट' (ODOP) योजनेच्या मदतीने हा उद्योग वाढत असून, शेकडो महिलांना गावातच रोजगाराची संधी मिळाली आहे..केळीच्या धाग्यांपासून तयार होतात आकर्षक वस्तूगाझीपूर पंचायत भवन, हरिहरपूर, तमकुहीराजसह दहा हून अधिक गावांमध्ये सुमारे ३५० महिला केळीच्या धाग्यांपासून फ्लॉवर पॉट, चपला, रग, वॉल हँगिंग, बॅग आणि दोऱ्या तयार करत आहेत.या कामातून महिलांना दररोज सुमारे ३०० रुपये मजुरी मिळते. त्यामुळे महिन्याला जवळपास ५ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळून त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळत आहे.महिला कारागीर मनोरमा देवी आणि द्रौपदी यांनी सांगितले की, या उत्पन्नातून त्या मुलांचे शिक्षण, ट्युशन फी, पुस्तके आणि गणवेशाचा खर्च स्वतः करत आहेत..केरळमधील कल्पना, कुशीनगरमध्ये यशस्वी उद्योगया उपक्रमाची सुरुवात हरिहरपूर येथील रवी प्रसाद यांनी केली. केरळमध्ये केळीच्या खोडाचा व्यावसायिक वापर पाहिल्यानंतर त्यांनी तेथे प्रशिक्षण घेतले आणि कुशीनगरमध्ये हा उद्योग सुरू केला.प्रधानमंत्री रोजगार योजनेअंतर्गत ५ लाख रुपयांचे कर्ज घेऊन त्यांनी २०१८ मध्ये बनाना फायबर मशीन आणि इतर आवश्यक उपकरणे खरेदी केली.आजपर्यंत त्यांनी ५५० हून अधिक महिलांना मोफत प्रशिक्षण दिले आहे. पुरुष केळीच्या खोडातून फायबर काढतात, तर महिला त्यापासून विविध वस्तू तयार करतात..'झिरो वेस्ट' संकल्पनेला मिळतेय बळया उद्योगात केळीच्या झाडाचा जवळपास प्रत्येक भाग वापरला जातो. फायबर काढल्यानंतर उरलेला भाग सेंद्रिय खत म्हणून वापरला जातो, तर केळीच्या पाण्याचा उपयोग पेंटिंग आणि मत्स्यपालनात केला जातो. याशिवाय केळीचे वेफर्स आणि ज्यूसही तयार केला जातो.ODOP योजनेमुळे या उत्पादनांचे डिझाइन, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि विपणन याला चालना मिळाली आहे. ऑनलाइन विक्रीमुळे देशभरातून या पर्यावरणपूरक उत्पादनांना चांगली मागणी मिळत असून, कुशीनगरमधील महिलांसाठी हा उद्योग आर्थिक स्वावलंबनाचा नवा मार्ग ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.