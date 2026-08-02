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Banana Fiber Industry: टाकाऊ समजलं जाणारं केळीचं खोड ठरलं 'सोनं'; महिलांची कमाई पाहून थक्क व्हाल, चप्पल, मॅट्स अन् शोभेच्या वस्तूंची निर्मिती

Eco Friendly Banana Stem Products Go Viral: केळीच्या खोडातून तयार होणाऱ्या पर्यावरणपूरक चप्पल, मॅट्स आणि शोभेच्या वस्तूंमुळे कुशीनगरमधील शेकडो महिलांना गावातच स्थिर रोजगार, महिन्याला वाढीव उत्पन्न आणि आर्थिक स्वावलंबनाचा नवा मार्ग खुला
Viral Video Shows How Banana Stem Waste Creates Income Through Handmade Eco Friendly Products

Viral Video Shows How Banana Stem Waste Creates Income Through Handmade Eco Friendly Products

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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केळीच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या कुशीनगरमध्ये आता टाकाऊ समजल्या जाणाऱ्या केळीच्या खोडापासून आकर्षक हस्तकला वस्तू तयार केल्या जात आहेत. 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट' (ODOP) योजनेच्या मदतीने हा उद्योग वाढत असून, शेकडो महिलांना गावातच रोजगाराची संधी मिळाली आहे.

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