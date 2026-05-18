Meenakari: फक्त २५० रुपयांत घराची शोभा वाढवणार बनारसची ही शेकडो वर्षे जुनी कला! पाहा काशीच्या कलाकारांनी कसा घडवला चमत्कार!

काशीच्या कलाकारांच्या प्रतिभेचा डंका आज संपूर्ण जगभरात वाजत आहे. वाराणसीला धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशासोबतच एकापेक्षा एक अद्भुत कलांचा वारसा लाभला आहे, ज्याने शेकडो वर्षांपासून देश-विदेशातील लोकांना भुरळ घातली आहे. .याच ऐतिहासिक वारशाचा एक भाग असलेली 'गुलाबी मीनाकारी' आणि 'काष्ठ कला' (लाकडी कोरीव काम) आता एका नव्या रूपात जगासमोर आली आहे. चांदी, मोती आणि विशेष लाकडाचा वापर करून तयार केल्या जाणाऱ्या या कलाकृतींमध्ये आता काशीत एक अतिशय सुंदर प्रयोग पाहायला मिळत आहे, जिथे या दोन्ही कलांचा एक अप्रतिम संगम साधण्यात आला आहे..मूळची पर्शिया (इराण) मधून उगम पावलेली मीनाकारी कला भारतातील मुघल साम्राज्याच्या काळात खऱ्या अर्थाने बहरली. मुघल राज्यकर्त्यांच्या कलाप्रेमामुळे या कलेच्या कारागिरांना मोठे प्रोत्साहन मिळाले आणि ही कला वाराणसीसह संपूर्ण भारतात पसरली. पुढे बनारसच्या अध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वातावरणात या कलेला एक वेगळेच रूप मिळाले, ज्याला आज आपण 'गुलाबी मीनाकारी' म्हणून ओळखतो.वाराणसी हे आधीपासूनच धातूकाम, दागिने, विणकाम आणि पितळकामासाठी कुशल कारागिरांचे माहेरघर राहिले आहे. मुघल काळात लखनौ, दिल्ली आणि राजस्थानमधून अनेक कारागीर काशीच्या अध्यात्मिक ऊर्जेने आकर्षित होऊन येथे स्थायिक झाले. या प्रवासात स्थानिक संस्कृतीचा प्रभाव पडून गुलाबी मीनाकारीमध्ये कमळाचे फूल, मोर आणि कैरी (Kalka/Paisley) यांसारख्या निसर्ग आणि अध्यात्माचे प्रतीक असलेल्या स्थानिक डिझाईन्सचा समावेश होत गेला..वाराणसीतील प्रसिद्ध काष्ठ कलाकार शुभी अग्रवाल यांनी या नव्या प्रयोगाबद्दल माहिती देताना सांगितले की, त्यांचे कुटुंब गेल्या तीन पिढ्यांपासून बनारसच्या पारंपारिक काष्ठ कलेच्या माध्यमातून अत्यंत आकर्षक आणि सुंदर वस्तू तयार करत आहे. परंतु आता या कलेला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी त्यांनी लाकडी कोरीव कामासोबत 'गुलाबी मीनाकारी'चा वापर सुरू केला आहे.या दोन्ही प्राचीन कलांचा मेळ घालून त्यांनी गणेशजी, मोर आणि हत्तीच्या अतिशय देखण्या मूर्ती साकारल्या आहेत. लाकडाचा मजबूतपणा आणि मीनाकारीचा नाजूक चकचकाट यामुळे या तिन्ही कलाकृती अत्यंत जिवंत आणि मनमोहक वाटत आहेत..या अनोख्या प्रयोगामुळे या वस्तूंना देशभरातून प्रचंड मागणी म्हणजेच बंपर ऑर्डर्स मिळत आहेत. दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांसह दक्षिण भारतातील अनेक शहरांमधून लोक या कलाकृती मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करत आहेत. इतकेच नव्हे तर आगामी काळात या वस्तूंना परदेशातूनही मोठ्या ऑर्डर्स मिळतील असा विश्वास कलाकारांना आहे..ग्राहकांच्या आवडीनुसार या मूर्ती वेगवेगळ्या आकारात उपलब्ध असून, त्यांची किंमत अवघ्या २५० रुपयांपासून ते ७५० रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. अयोध्येच्या आणि काशीच्या या पारंपारिक वारशाला पुढे नेण्यासोबतच, वाढत्या मागणीमुळे स्थानिक कलाकारांचा उत्साह देखील द्विगुणित झाला आहे.