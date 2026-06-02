मुघल सम्राट अकबर अन् 'बनारसी साडी'चं काय आहे कनेक्शन? ९९% महिलांना माहीत नाही हा रंजक इतिहास!

काशी म्हणजेच बनारस शहर हे आपल्या अध्यात्म आणि संस्कृतीसाठी जगभर प्रसिद्ध आहेच, पण या शहराची आणखी एक ओळख म्हणजे येथील 'बनारसी सिल्क साडी' (Banarasi Silk Saree)! या साडीची चमक, पोत, अद्भुत विणकाम आणि राजेशाही थाट याला तोड नाही. म्हणूनच जगभरातील महिलांच्या कपाटात किमान एक तरी बनारसी साडी असतेच. .ही साडी पाहून कोणतीही महिला ती एका मिनिटात ओळखू शकेल, पण या साडीचा इतिहास आणि तिचा मुघल सम्राट अकबराशी (Emperor Akbar) असलेला थेट संबंध फार कमी लोकांना माहीत आहे. या साडीचा इतिहास भारतीय संस्कृती आणि फारसी (Persian) कलेचे एक सुंदर मिश्रण आहे..१४ व्या शतकातील सुरुवात आणि गुजरातचे कनेक्शनइतिहासकारांच्या मते, बनारसी सिल्क साडीची सुरुवात १४ व्या शतकापूर्वीची मानली जाते. १४ व्या शतकात गुजरात मधील काही कुशल विणकर बनारसमध्ये येऊन स्थायिक झाले. ते आपल्यासोबत विणकामाचे अत्यंत प्रगत कसब आणि नवनवीन डिझाइन्स घेऊन आले होते. या गुजराती कारागिरांनी बनारसच्या स्थानिक कलेला एक नवे रूप दिले आणि तेव्हापासून बनारसमध्ये या साड्या तयार करण्याची परंपरा सुरू झाली..मुघल काळ आणि फारसी कारागिरांची एन्ट्रीमुघल राजवटीत या कलेला खऱ्या अर्थाने सुवर्णकाळ लाभला. मुघल काळात खास इराणवरून फारसी कारागिरांना बनारसमध्ये पाचारण करण्यात आले होते. या इराणी कारागिरांनी त्यांच्या देशातील प्रगत विणकाम तंत्र आणि नक्षीकाम भारतीय हिंदू कलाकुसरीसोबत (Indian Motifs) एकत्र करून साडीवर विणायला सुरुवात केली.यामुळेच आजही बनारसी साड्यांवर फारसी डिझाईन्सचा, विशेषतः वेल, फुले आणि जाळीदार नक्षीचा (Jal design) मोठा प्रभाव पाहायला मिळतो..सम्राट अकबराने दिला राजाश्रयबनारसी साडीला जागतिक स्तरावर नेण्याचे आणि तिला मोठी ओळख मिळवून देण्याचे श्रेय मुघल सम्राट अकबराला दिले जाते. अकबराच्या शासनकाळात विणकरांना विशेष राजाश्रय मिळाला आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून शेकडो विणकर बनारसमध्ये येऊन स्थायिक झाले. अकबराच्या काळात केवळ साड्याच नव्हे, तर रेशमी शाल आणि कार्पेट देखील तयार होऊ लागले, जे मुघल दरबाराची शान बनले होते..सोन्या-चांदीच्या धाग्यांची जादू आणि 'GI Tag'बनारसी साडी कधीही 'आउट ऑफ ट्रेंड' (Out of Trend) होत नाही, याच्या मागे तिची बनवणूक कारणीभूत आहे. ही साडी अस्सल जरीच्या म्हणजेच सोन्या आणि चांदीच्या धाग्यांचा (Zari work) वापर करून विणली जाते. साडीवर अत्यंत बारीक आणि क्लिष्ट काम केले जाते, त्यामुळे एक साडी पूर्ण होण्यासाठी अनेक महिने लागतात..बनारसच्या विणकरांच्या या अनोख्या कलेचा आदर करत केंद्र सरकारने २००९ मध्ये बनारसी साडीला 'जीआय टॅग' (GI Tag - Geographical Indication) दिला आहे. आज बाजारात एका अस्सल बनारसी साडीची किंमत किमान ३ ते ५ हजार रुपयांपासून सुरू होते. मात्र, साडीवरील कारागिरी आणि सोन्या-चांदीच्या जरबेज कामामुळे अनेक साड्यांची किंमत अगदी लाखोंच्या घरातही असते.आज देखील भारतीय विवाह सोहळ्यांमध्ये, तसेच दिवाळी आणि दुर्गा पूजा यांसारख्या मोठ्या सणांमध्ये नववधू आणि महिलांसाठी बनारसी साडी हा केवळ एक पेहराव नसून सौभाग्याचा आणि परंपरेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग बनली आहे.