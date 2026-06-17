Bandhavgad Tiger: वाघ पाहायचाय? मग बांधवगडला नक्की जा! २००० वर्षांचा किल्ला, जंगल सफारी आणि आता राष्ट्रीय पुरस्काराचीही शान

मध्य प्रदेशच्या मध्य भागात वसलेले आणि रॉयल बेंगॉल टायगर्सच्या (Royal Bengal Tigers) मुक्त वावरासाठी जगभर प्रसिद्ध असलेले 'बांधवगड राष्ट्रीय उद्यान' आज केवळ पर्यटकांचेच लाडके केंद्र राहिले नसून, याच्या प्रभावी व्यवस्थापनावर आता राष्ट्रीय स्तरावर मानाची मोहोर उमटली आहे. .मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि वन्यजीव संरक्षणाप्रती असलेल्या संवेदनशीलतेमुळे बांधवगड व्याघ्र प्रकल्पाला “इंडिया टुडे टूरिजम सर्व्हे अँड अवॉर्ड्स-२०२६” (India Today Tourism Survey & Awards-2026) अंतर्गत “Editor's Choice Award – Best Wildlife Destination” या अत्यंत प्रतिष्ठित श्रेणीतील पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे..गोव्यात आयोजित करण्यात आलेल्या एका भव्य समारंभात केंद्रीय पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते बाँधवगड व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक (Field Director) डॉ. अनुपम सहाय आणि अप्पर मुख्य वनसंरक्षक श्री एल. कृष्णमूर्ती यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. वन्यजीव संरक्षण, उत्कृष्ट पर्यटन व्यवस्थापन, पर्यटकांना मिळणारा उच्च दर्जाचा अनुभव आणि जैवविविधता संवर्धनासाठी केलेल्या उल्लेखनीय कामासाठी हा पुरस्कार देण्यात आला आहे..जंगल सफारीशिवाय बांधवगडमध्ये पाहण्यासारखे बरेच काही!बांधवगडमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांसाठी केवळ जीप किंवा हत्ती सफारीच नाही, तर याशिवाय अनेक रोमांचक गोष्टी अनुभवता येतात:जीप सफारी (Jeep Safari): नैसर्गिक वनस्पती आणि वन्यजीवांना जवळून पाहण्याचा आणि त्यांचे फोटो काढण्याचा हा एक उत्तम मार्ग आहे. यासाठी भारतीय पर्यटकांना ५,५५० रुपये तर परदेशी पर्यटकांना ७,५५० रुपये फी आकारली जाते.हत्ती सफारी (Elephant Safari): हत्तीवर स्वार होऊन जंगलातील वाघांसारख्या चपळ प्राण्यांची झलक पाहणे अत्यंत सुरक्षित आणि अंगावर रोमांच उभा करणारा अनुभव ठरतो..चक्रधर क्षेत्रात व्याघ्र दर्शन (Spot the Tigers at Chakradhar): दाट डोंगरांनी वेढलेले चक्रधारा हे ठिकाण वाघांच्या दर्शनासाठी सर्वात प्रसिद्ध आहे. येथे भीमा, बमेरा, चांदिनी, कंकटी, राजभरा, डोट्टी कृष्णा, सुखीपटिया आणि मार्चैनी यांसारख्या अनेक प्रसिद्ध वाघांचा वावर असतो.२,००० वर्षे जुन्या ऐतिहासिक किल्ल्याचा ट्रेक (Trek to Bandhavgarh Fort): राष्ट्रीय उद्यानाच्या 'ताला' (Tala Zone) क्षेत्रातून समुद्रसपाटीपासून ८०७ मीटर उंचीवर असलेल्या 'बाँधवगड किल्ल्याचा' १ तासाचा ट्रेक पर्यटकांना भुरळ घालतो. हा भारताच्या सर्वात जुन्या किल्ल्यांपैकी एक असून, वन्यजीवांच्या सुरक्षेसाठी येथे गाईड सोबत नेणे बंधनकारक आहे. या प्राचीन किल्ल्यातील गुहांमध्ये अनेक जुनी चित्रे व लिपी कोरलेली असून, तिथे भगवान विष्णूंची ३५ फूट उंच भव्य मूर्ती पाहायला मिळते..खरेदी आणि आलिशान रिसॉर्ट्सची सोयबाँधवगड केवळ जंगलापुरते मर्यादित नसून, पार्कच्या बाहेर एक सुंदर शॉपिंग मार्केट आहे. येथून पर्यटक सुंदर स्मृतिचिन्हे (Souvenirs), वन्यजीव छायाचित्रे आणि पुस्तके खरेदी करू शकतात. संग्रहालयाच्या (Museum) मागील दुकान यासाठी उत्तम पर्याय आहे. तसेच, पर्यटकांच्या राहण्यासाठी निसर्गाच्या सानिध्यात अनेक बजेट हॉटेल्स आणि अत्याधुनिक 'लग्झरी रिसॉर्ट्स' (Luxury Resorts) उपलब्ध आहेत..हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार केवळ बांधवगड व्याघ्र प्रकल्पासाठीच नाही, तर संपूर्ण मध्य प्रदेशसाठी अभिमानाचा क्षण असून, यामुळे राज्याची ओळख देशातील अग्रगण्य वन्यजीव पर्यटन स्थळ म्हणून अधिक मजबूत झाली आहे.देशभरात पर्यटनाचा सीझन सुरू असताना, हा मानाचा पुरस्कार मिळाल्यामुळे बांधवगड राष्ट्रीय उद्यानात ऑनलाईन सफारी बुकिंग आणि पर्यटकांची गर्दी लक्षणीय वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.