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Bandhavgad Tiger: वाघ पाहायचाय? मग बांधवगडला नक्की जा! २००० वर्षांचा किल्ला, जंगल सफारी आणि आता राष्ट्रीय पुरस्काराचीही शान

रॉयल बेंगॉल वाघांचे मुक्त राज्य, २ हजार वर्षांचा किल्ला, जंगल सफारी, शॉपिंग आणि लग्झरी रिसॉर्ट्समुळे बांधवगड ‘एडिटर्स चॉइस – बेस्ट वाइल्डलाईफ डेस्टिनेशन’ पुरस्काराने गौरवलेले अग्रगण्य पर्यटन स्थळ
Historical Citadel Architecture: Trekking the 2000-Year-Old Tala Zone Fort and Vishnu Slabs

Historical Citadel Architecture: Trekking the 2000-Year-Old Tala Zone Fort and Vishnu Slabs

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेशच्या मध्य भागात वसलेले आणि रॉयल बेंगॉल टायगर्सच्या (Royal Bengal Tigers) मुक्त वावरासाठी जगभर प्रसिद्ध असलेले 'बांधवगड राष्ट्रीय उद्यान' आज केवळ पर्यटकांचेच लाडके केंद्र राहिले नसून, याच्या प्रभावी व्यवस्थापनावर आता राष्ट्रीय स्तरावर मानाची मोहोर उमटली आहे.

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