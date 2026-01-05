देश

धक्कादायक! धनसंपत्तीच्या हव्यासापोटी चक्क नरबळीचा प्रयत्न; 8 महिन्यांच्या बाळाची थरारक सुटका, सय्यद इम्राननं असं का केलं?

Shocking Child Sacrifice Attempt in Bangalore : धनसंपत्तीच्या हव्यासासाठी काळी जादू करुन बालकाचा बळी देण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी उधळून लावत ८ महिन्यांच्या बाळाची सुखरूप सुटका केली.
बंगळूर : धनसंपत्तीच्या हव्यासापोटी पूजेसाठी चक्क बालकाचा बळी देण्याचा धक्कादायक प्रकार (Child Sacrifice Attempt) होस्कोटे तालुक्यातील सुलीबेले येथील जनता कॉलनीमध्ये उघडकीस आला आहे. अचूक माहितीच्या आधारे बाल संरक्षण शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी छापा टाकून ८ महिन्यांच्या बाळाची वेळेत सुटका केली. त्यामुळे संभाव्य अनर्थ टळला आहे.

