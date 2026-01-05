धक्कादायक! धनसंपत्तीच्या हव्यासापोटी चक्क नरबळीचा प्रयत्न; 8 महिन्यांच्या बाळाची थरारक सुटका, सय्यद इम्राननं असं का केलं?

बंगळूर : धनसंपत्तीच्या हव्यासापोटी पूजेसाठी चक्क बालकाचा बळी देण्याचा धक्कादायक प्रकार (Child Sacrifice Attempt) होस्कोटे तालुक्यातील सुलीबेले येथील जनता कॉलनीमध्ये उघडकीस आला आहे. अचूक माहितीच्या आधारे बाल संरक्षण शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी छापा टाकून ८ महिन्यांच्या बाळाची वेळेत सुटका केली. त्यामुळे संभाव्य अनर्थ टळला आहे..सुलीबेले पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सय्यद इम्रान यांच्या घरात ही घटना घडल्याचे समोर आले आहे. संपत्ती मिळावी यासाठी पूजेदरम्यान बाळाचा बळी देण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती हेल्पलाइनवर अनोळखी व्यक्तीने दिल्यानंतर काल पौर्णिमेच्या दिवशी तातडीने कारवाई केली. छाप्यावेळी घरातील एका खोलीत पूजेची तयारी सुरू असल्याचे आढळून आले..Sangli Crime : चारित्र्याच्या संशयावरून युपीतून मिरजेत आणून पती-सासऱ्याने केला महिलेचा खून; कुजलेल्या अवस्थेत सापडला मृतदेह, मिरजच का निवडलं?.अधिकाऱ्यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून ८ महिन्यांच्या बाळाला ताब्यात घेतले व त्याला सुरक्षिततेसाठी बालसंगोपन केंद्रात हलवण्यात आले. बाल संरक्षण व कल्याण समितीने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत बाल बळीच्या आरोपांची सखोल चौकशी सुरू केली आहे..दरम्यान, सय्यद इम्रानने सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी एका स्थलांतरित कामगाराकडून हे बाळ दत्तक घेतल्याचा दावा केला आहे. दत्तक घेतल्यानंतर इम्रान व त्याच्या पत्नीने बाळाच्या नावावर बनावट जन्म प्रमाणपत्र तयार केल्याचेही उघड झाले आहे. छाप्यादरम्यान या जोडप्याने अधिकाऱ्यांना एक पत्र सादर केले असून, त्यात दत्तक घेण्याबाबत करार झाल्याचा दावा केला आहे..मात्र, कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता दत्तक घेतल्याचे स्पष्ट झाल्याने अधिकाऱ्यांनी बाळ ताब्यात घेतले आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, अंधश्रद्धा आणि बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेविरोधात कठोर कारवाईची मागणी होत आहे. सुलीबेले पोलिस पुढील तपास करत असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.