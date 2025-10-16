Doctor Case : धक्कादायक! लग्नानंतर चार महिन्यांतच डॉक्टरने पत्नीला इंजेक्शन देऊन मारले ठार; दोघांत असं काय घडलं?

बंगळूर : बंगळूरच्या मारथहळ्ळीत डॉक्टरने (Doctor Case) पत्नीला इंजेक्शन देऊन हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. पोलिसांनी (Police) आरोपी डॉ. महेंद्र रेड्डी याला अटक केली आहे. मृत पत्नीचे नाव डॉ. कृतिका रेड्डी असून त्या व्हिक्टोरिया हॉस्पिटलमध्ये त्वचारोगतज्ज्ञ होत्या. दोघांचे लग्न २६ मे २०२४ रोजी झाले होते. .लग्नानंतर कृतिकाच्या आरोग्याच्या समस्या समोर आल्यानंतर महेंद्रने तिला इंजेक्शनद्वारे ठार केल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. घटनेनंतर महेंद्र रेड्डीने हा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला. कृतिकाचे वडील मुनीरेड्डी यांनी जावयाविरुद्ध तक्रार दाखल केली..महेंद्रने त्यांच्याकडून रुग्णालय उभारण्यासाठी आर्थिक मदत मागितली होती. नंतर एप्रिल २०२५ मध्ये महेंद्रने पत्नीला पोटदुखीसाठी ‘आयव्ही’ औषध दिले, ज्यामुळे तिची तब्येत बिघडली आणि २४ एप्रिल रोजी ती मृतावस्थेत आढळली. सुरुवातीला उत्तरीय तपासणीला विरोध केला होता..Delhi High Court lawyer Video Viral : ऑनलाईन कोर्टात वकिलाचा 'रोमान्स' कॅमेऱ्यात कैद; हायकोर्टातील धक्कादायक प्रकार तुफान व्हायरल.मात्र, कृतिकाची बहीण डॉ. निकिता रेड्डी यांनी संशय व्यक्त करून पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. ‘एफएसएल’ अहवालात मृत्यू अनैसर्गिक असल्याचे आणि तो खून असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर पोलिसांनी डॉ. महेंद्र रेड्डी यांना अटक केली. हत्येनंतर सहा महिन्यांनी या प्रकरणाचे गूढ उलगडले असून संपूर्ण बंगळूर शहर या घटनेने हादरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.