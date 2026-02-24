Bangladesh politics: युनूस यांनी कायम अंधारात ठेवले: बांगलादेशच्या अध्यक्षांची टीका; राज्यघटना डावलल्याचा आरोप!

ढाका (पीटीआय) : बांगलादेशमधील आधीच्या हंगामी सरकारचे मुख्य सल्लागार महंमद युनूस यांची सत्ता जाताच त्यांच्या कारभारावर टीका होण्यास सुरुवात झाली आहे. देशाचे अध्यक्ष महंमद शहाबुद्दीन यांनी आज युनूस यांच्यावर टीका करताना, त्यांनी राज्यघटनेला वारंवार डावलले आणि महत्त्वाच्या निर्णयांबाबत मला अंधारात ठेवले, असे आरोप केले आहेत. .शहाबुद्दीन यांनी आज ‘कालीर कंथो’ या बांगलादेशी वर्तमानपत्राला मुलाखत देत अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केले. ‘‘ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेख हसीना यांच्या सरकारच्या पतनानंतर ते फेब्रुवारी २०२६ मधील निवडणुकांपर्यंत चाललेल्या युनूस यांच्या अंतरिम सरकारच्या काळात देशात मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. या काळात युनूस प्रशासनाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय सर्वांशी चर्चा न करता घेतले. विशेषतः बांगलादेश आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार निवडणुकांपूर्वी जाहीर झाला, मात्र त्याबाबत अध्यक्ष म्हणून मला कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. राज्यघटनेनुसार मुख्य सल्लागाराने प्रत्येक विदेश दौऱ्यानंतर अध्यक्षांना माहिती देणे बंधनकारक आहे. पण डॉ. युनूस यांनी ते कधीच केले नाही. त्यांनी १४–१५ वेळा परदेश दौरे केले, मात्र एकदाही मला भेटले नाहीत,’’ असे शहाबुद्दीन यांनी सांगितले..मी स्वत: युनूस यांना आठ ऑगस्ट २०२४ या दिवशी अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार म्हणून शपथ दिली आणि सरकार स्थापनेत पुढाकार घेतला. तरीही त्यानंतर कोणताही समन्वय राहिला नाही. ते मला भेटायला आले नाहीत आणि सतत मला अंधारात ठेवले, असा आरोप अध्यक्ष शहाबुद्दीन यांनी केला..प्रतिष्ठा कमी करण्याचा प्रयत्नयुनूस यांनी देश-विदेशातील बांगलादेशी दूतावास व उच्चायुक्तालयांमधून अध्यक्षांची छायाचित्रे हटवून या पदाची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही अध्यक्ष शहाबुद्दीन यांनी केला. २२ ऑक्टोबर २२, २०२४ या दिवशी ‘बंगभवन’बाहेर झालेल्या आंदोलनांचा उल्लेख करत शहाबुद्दीन यांनी, आपल्याला पदच्युत करण्याचे कट रचला गेला होता, असा आरोप केला. विद्यमान पंतप्रधान तारिक रेहमान यांनी मात्र राज्यघटनेच्या संरक्षणात कायम पाठिंबा दिल्याचे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.