पुढच्या महिन्यात बँकेला 11 दिवस सुटी

पुणे : ऑक्टोबर महिन्यामध्ये 11 दिवस बँकाना सुटी असणार आहे. ऑक्टोबर महिन्यात अनेक महत्वाचे सण आल्याने बँका बंद राहणार आहेत. 2, 6, 7, 8, 12, 13, 20, 26, 27, 28, 29 या दिवशी बँका बंद राहणार आहेत. 2 ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंती आहे. त्यामुळे बँका बंद राहतील. त्यानंतर 6 ऑक्टोबर रविवार, 7 ऑक्टोबरला रामनवमी, 8 ऑक्टोबरला दसरा आहे. त्यामुळे सलग तीन दिवस बँकाना सुट्टी राहील. 12 ऑक्टोबरला महिण्याचा दुसरा शनिवार असून तर 13 ऑक्टोबर रोजी रविवार असल्याचने सलग दोन दिवस बँकाना सुटी राहणार आहे. 20 ऑक्टोबरला रविवार असल्याने एक दिवा बँका बंद राहतील. त्याचबरोबर 26 ऑक्टोबरला चौथा शनिवार तर 27ला रविवार तर 28 ऑक्टोबरला दिवाळी पाडवा आणि 29 ऑक्टोबरला भाऊबीज आहे. त्यामुळे बँकाना सलग चार दिवक सुट्ट्या असणार आहेत. बँकांना सुट्ट्या असल्यामुळे सणांच्या वेळी एटीएमध्ये पैशाची कमतरता भासणार असल्यचे दिसत आहे, तरी लोकांनी पैशाचे वेळीच नियोजन करून ठेवायला हवे.

