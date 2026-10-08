Fake Currency Notes : बापरे... बँकेतच १७ कोटींच्या बनावट नोटा, आता १.४३ कोटींच्या जुन्या नोटा; नेमकं कोणतं मोठं रॅकेट?

उत्तर प्रदेशात १७ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या बनावट नोटा सापडल्याप्रकरणी तपास सुरू असतानाच हापूरमध्ये पोलिसांच्या हाती नोटाबंदी झालेल्या जुन्या नोटांचा मोठा साठा लागला आहे. वाहन तपासणीदरम्यान पोलिसांनी एका दुचाकीस्वाराला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून तब्बल १.४३ कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत. या नोटांच्या देवाणघेवाणीमागे एखादे रॅकेट किंवा संघटित नेटवर्क कार्यरत आहे का, याचा तपास आता सुरू करण्यात आला आहे..वाहन तपासणीदरम्यान संशयित तरुणाला पकडलंहापूर ग्रामीण पोलिसांचे पथक तातारपूर चौकी परिसरात वाहनांची तपासणी करत होते. हापूर ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे प्रभारी पारस मलिक यांच्या नेतृत्वाखालील पथक पेट्रोल पंपाजवळ तपासणी करत असताना एक तरुण दुचाकीवरून येताना दिसला. पोलिसांनी त्याला थांबण्याचा इशारा केला. मात्र पोलिसांना पाहताच त्याने दुचाकीवरून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला.पोलिसांनी त्याचा पाठलाग करून त्याला घेरले आणि ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्याची झडती घेतली असता पोलिसांना मोठ्या प्रमाणावर जुन्या नोटांचा साठा आढळून आला. या नोटा नोटाबंदी झालेल्या असल्याचे तपासात समोर आले. नोटांची मोजदाद केल्यानंतर त्यांची एकूण किंमत अंदाजे १.४३ कोटी रुपये असल्याचे स्पष्ट झाले..आरोपीची ओळख देवेंद्र अशीया प्रकरणात पोलिसांनी संबंधित तरुणाला अटक केली आहे. त्याची ओळख देवेंद्र अशी पटली असून, तो मूळचा गाझियाबाद जिल्ह्यातील मुरादनगरचा रहिवासी आहे. सध्या तो गाझियाबादमधील नंद ग्राम परिसरात राहत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.नोटाबंदीनंतर इतका मोठा साठा नेमका कुठून आला आणि तो कोणाकडे पोहोचवला जाणार होता, याचा शोध घेण्यासाठी आरोपीची चौकशी केली जात आहे. या नोटांची देवाणघेवाण किंवा वापर करण्यामागे नेमकी काय योजना होती, हे तपासातून स्पष्ट होणार आहे..IMD Rain Alert : 16 राज्यांत मुसळधार पावसाचा इशारा, काही भागांत ताशी 75 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता, महाराष्ट्रातूनही मान्सूनच्या माघारीला पोषक स्थिती.आयकर विभागासह तपास यंत्रणांना माहितीप्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हापूर पोलिसांनी याबाबत आयकर विभाग आणि संबंधित वित्तीय तपास यंत्रणांना माहिती दिली आहे. जप्त करण्यात आलेल्या नोटांचा स्रोत, त्यांचे मालक आणि त्या कोणत्या कारणासाठी जवळ बाळगण्यात आल्या होत्या, याचा तपास विविध बाजूंनी केला जात आहे.दरम्यान, या प्रकरणामागे एखादी संघटित टोळी सहभागी आहे का, याचाही तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. स्टेशन हाऊस ऑफिसर पारस मलिक यांनी या प्रकरणात विविध दिशांनी तपास सुरू असल्याचे सांगितले. तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..बनावट नोटांच्या प्रकरणाशी संबंध तपासणारउत्तर प्रदेशातील बँक चलनात १७ कोटींहून अधिक रुपयांच्या बनावट नोटा आढळल्याप्रकरणी आधीपासूनच तपास सुरू आहे. यापूर्वी सहारनपूरमधील पंजाब नॅशनल बँकेच्या चलनात बनावट नोटांचा साठा आढळला होता. या प्रकरणात अनेकांना अटक करण्यात आली असली तरी तपास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. त्याच पार्श्वभूमीवर हापूरमध्ये सापडलेल्या १.४३ कोटी रुपयांच्या नोटांमागे कोणते नेटवर्क आहे, याचा शोध घेण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे..पोलिसांच्या ताब्यातून सुटल्यानंतर राहुल गांधींची पहिली प्रतिक्रिया; इंडिया आघाडीच्या खासदारांना उद्देशून म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.