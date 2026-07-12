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ODOP: हातमागाची जादू! बाराबंकीचे स्टोल आणि गमछे देश-विदेशात ठरताहेत फॅशन स्टेटमेंट

Indian handloom stoles from Barabanki: उत्तर प्रदेशच्या 'एक जनपद-एक उत्पादन' उपक्रमामुळे बाराबंकीचा पारंपारिक हथकरघा उद्योग डिजिटल बाजारपेठेत झेपावत, स्थानिक विणकरांना आर्थिक स्थैर्य व जागतिक ओळख मिळवत आहे.
From Tradition to Trend: Barabanki's Handwoven Stoles Win Hearts Worldwide

From Tradition to Trend: Barabanki's Handwoven Stoles Win Hearts Worldwide

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'एक जनपद-एक उत्पादन' (ODOP) उपक्रमामुळे बाराबंकी जिल्ह्यातील पारंपारिक हथकरघा उद्योगाला नवी ओळख मिळत आहे. अनेक पिढ्यांपासून विणकाम व्यवसायाशी जोडलेल्या कुटुंबांना या योजनेमुळे आर्थिक बळ मिळाले असून, त्यांच्या उत्पादनांनी आता राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही स्थान मिळवले आहे. बाराबंकीत तयार होणारे हलके, मऊ आणि आकर्षक स्टोल व गमछे आज विविध ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहेत.

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