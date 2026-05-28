Bashir Badr: “उजाले अपनी यादों के...” म्हणणारा आवाज कायमचा शांत... शायर बशीर बद्र यांचे निधन! प्रसिद्ध शेर आजही लोकांच्या ओठांवर

मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र यांनी ९१ वर्षांच्या वयात अखेरचा श्वास घेतला. लांबलचक काळापासून डिमेंशियाच्या आजाराने ते ग्रस्त होते. त्यांच्या निधनाची वार्ता समजताच लाखो चाहत्यांच्या मनात दुःखाची लहर पसरली आहे. आधुनिक गझलेचे उस्ताद म्हणून ओळखले जाणारे बशीर बद्र यांना साहित्य क्षेत्रातील योगदानाबद्दल पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते..जन्म आणि शिक्षणबशीर बद्र यांचा जन्म १५ फेब्रुवारी १९३५ रोजी उत्तर प्रदेशातील अयोध्या येथे झाला. त्यांनी अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठातून उच्च शिक्षण आणि पीएच.डी. पूर्ण केली. त्याच विद्यापीठात उर्दूचे प्रोफेसर म्हणूनही त्यांनी सेवा दिली. सरळ, रोमँटिक आणि प्रभावशाली भाषेत गझल लिहिण्याच्या त्यांच्या क्षमतेमुळे ते प्रसिद्ध होते. पारंपरिक उर्दू शायरीत सामान्यतः न येणारे शब्द त्यांनी गझलेत कुशलतेने वापरले आणि नवीन शब्दांची भर घातली..साहित्यिक योगदानबशीर बद्र यांच्या शायरीची खास वैशिष्ट्ये म्हणजे त्यातील साधेपणा आणि सहजता. त्यांनी 'इमकान', 'आहटें', 'कुल्लियात-ए-बशीर बद्र' आणि 'उजाले अपनी यादों के' यासारख्या अनेक प्रसिद्ध पुस्तकांचा लेखन केला. त्यांच्या रचनांमधून प्रेम, जीवन आणि सामाजिक वास्तव यांचा सुंदर मिलाफ दिसून येतो.दंग्यांतील दुर्दैवी अनुभव१९८७ मध्ये मेरठमध्ये झालेल्या सांप्रदायिक दंग्यांमध्ये बशीर बद्र यांना मोठा आघात सहन करावा लागला. आगीत त्यांचे घर जाळण्यात आले. या घटनेत त्यांच्या अनेक अप्रकाशित ऐतिहासिक रचना आणि कविता नष्ट झाल्या. या दुर्घटनेनंतर ते कायमचे भोपाळ येथे स्थलांतरित झाले..भारत-पाकिस्तान संबंधातील योगदानभारताच्या विभाजनकाळात बशीर बद्र यांनी अनेक गझल लिहिल्या, ज्या आजही लोकांच्या मनात घर करून आहेत. शिमला समझौत्यादरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पाकिस्तानचे नेते जुल्फिकार अली भुट्टो यांना बशीर बद्र यांचा एक प्रसिद्ध शेर ऐकवला होता. तो शेर असा आहे – "दुश्मनी जमके करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिन्दा ना हों."जावेद अख्तर यांचा संदेशबशीर बद्र यांच्या निधनावर जावेद अख्तर यांनी ट्विट करत शोक व्यक्त केला. त्यांनी लिहिले, "आज हमारी जबान उर्दू थोड़ी और गरीब हो गई है. बशीर बद्र एक बेहद सुरीले शायर हमेशा के लिए हमारी महफ़िल से रुख़सत हो गए हैं. ही शायरी आपल्या स्मृतीत सदैव जिवंत राहील.".लोकप्रिय शेरबशीर बद्र यांचे काही प्रसिद्ध शेर आजही लोकांच्या ओठांवर आहेत:मुसाफिर हैं हम भी मुसाफ़िर हो तुम भीकिसी मोड़ पर फिर मुलाक़ात होगीज़िंदगी तू ने मुझे क़ब्र से कम दी है,ज़मीं पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता हैउजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो,न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाएसर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा,इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगाकोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से,ये नए मिज़ाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करोदुश्मनों के साथ भी मेरे ताल्लुक अच्छे हैं,मेरी फितरत में नफरत का कोई काम नहीं.