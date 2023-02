नवी दिल्ली : इन्कम टॅक्स विभागाकडून बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईच्या कार्यलयांवर छापेमारी करण्यात आली आहे. त्यामुळं बीबीसीचा मुद्दा सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंड झाला असून नेटकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आपली मत व्यक्त केली आहेत. या छापेमारीला राजकीय दबावापोटी कारवाई झाल्याचं म्हटलं आहे. (BBC IT Raid Trending on Social Media Read what netizens are saying)

इन्कम टॅक्सच्या टीमला चुकीचा पत्ता मिळाला. त्यांना अदानीच्या हेडॉक्वार्टरला जाण्यास सांगितलं होतं, पण चुकून ते बीबीसाच्या कार्यालयात पोहोचले असा खोचक टोला लेखिका आणि पत्रकार राणा आयुब यांनी ट्विट करत मोदी सरकारला लगावला आहे. आयुब या गुजरात फाईल्स या पुस्तकाच्या लेखिका आहेत.

तसेच तृणमुल काँग्रेसच्या खसदार महुआ मोईत्रा यांनी ट्विट करत म्हटलं, "वॉव्व खरचं! किती अनपेक्षित? अदानी सेबीच्या कार्यालयात गप्पा मारण्यासाठी येतात तेव्हा त्यांना फरसाण-चिवडा दिला जातो. तर बीबीसीवर मात्र इन्कम टॅक्सची धाड पडते"

पत्रकार स्वाती चतुर्वेदी यांनी म्हटलं, "मोदी सरकारनं आता सर्वकाही गमावलं आहे. बीबीसीच्या कार्यालयावर छापा टाकल्यानं सन २००२ मधील गुजरात दंगलीत मोदींचा सहभाग असल्यावर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. बीसीसीनं यावर डॉक्युमेंट्री बनवून हे सिद्ध केलं आहे"

प्राध्यापक असलेल्या अशोक स्वॅन यांनी ट्विट करत म्हटलं की, "मोदींच्या इन्कम टॅक्स विभागानं बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयांवर छापेमारी झाली. जगातील तथाकथित सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात माध्यम स्वातंत्र्याची ही अवस्था आहे.