Sattu in Summer: उन्हाळ्यापासून वाचवणारे रामबाण औषध! युपीचा 'हा' जिल्हा आहे सत्तूचे माहेरघर; सातासमुद्रापार आहे याची मागणी!

उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक जिल्ह्याची काही ना काही विशेष ओळख आहे. पण सध्या ज्या प्रकारे उन्हाचा कडाका वाढत आहे, अशा वेळी शरीराला आतून थंडावा देणाऱ्या एका 'देसी सुपरफूड'ची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. युपीमध्ये एक असा जिल्हा आहे जो चक्क 'सत्तूचे शहर' म्हणून ओळखला जातो. तापमानाचा पारा चढत आहे, तेव्हा उत्तर प्रदेशातील बलिया (Ballia) जिल्ह्याची चर्चा जोरात सुरू आहे. बलियाला मुख्यत्वे 'सत्तूचे शहर' म्हटले जाते..सत्तू म्हणजे काय?सत्तू म्हणजे प्रामुख्याने भाजलेल्या हरभऱ्याचे पीठ. हे एक अत्यंत पौष्टिक आणि पारंपारिक भारतीय अन्न आहे. सत्तूमध्ये मुबलक प्रमाणात प्रथिने (Protein) आणि फायबर असते, जे शरीराला तात्काळ ऊर्जा देते आणि पचनशक्ती सुधारते..बलियाच्या सत्तूचा जागतिक डंकाODOP मध्ये समावेश: उत्तर प्रदेश सरकारने बलियाच्या सत्तूला 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' (ODOP) योजनेत समाविष्ट केले आहे.येथील सत्तूची शुद्धता आणि चव एवढी प्रसिद्ध आहे की, इथून सत्तू थेट सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये निर्यात केला जातो.बलियाव्यतिरिक्त वाराणसी, जौनपुर, गाझीपूर आणि मुघलसराय या जिल्ह्यांतही सत्तूचे मोठे उत्पादन होते..उन्हाळ्यात सत्तू का खावा?१. पोटात थंडावा: सत्तूचे सरबत प्यायल्याने पोटात तात्काळ थंडावा निर्माण होतो.२. उष्माघाता पासून बचाव: कडक उन्हात बाहेर पडण्यापूर्वी सत्तूचे सेवन केल्यास उष्णतेचा त्रास होत नाही.३. झटपट ऊर्जा: थकवा जाणवत असल्यास सत्तूचे पाणी प्यायल्याने शरीरात पुन्हा उत्साह येतो..कसे करावे सेवन?सत्तू सरबत: पाणी, लिंबू, कांदा, पुदिना आणि थोडे मीठ टाकून बनवलेले नमकीन सरबत उन्हाळ्यात अतिशय गुणकारी ठरते.लिट्टी चोखा: सत्तूमध्ये खास मसाले भरून बनवलेली 'लिट्टी' हा उत्तर प्रदेश आणि बिहारचा प्रसिद्ध खाद्यपदार्थ आहे.तुम्हीही उन्हाळ्याचा त्रास कमी करण्यासाठी या बलियाच्या प्रसिद्ध सत्तूचा नक्कीच आनंद घेऊ शकता.