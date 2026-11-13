Agriculture Business: कृषी उद्योजक होण्यासाठी सरकारकडून ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान; स्वतःची जमीन नसली तरी मिळणार मदत

शेतकरी आणि तरुणांना कृषी क्षेत्रात उद्योजक होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या उद्यान व अन्न प्रक्रिया विभागामार्फत विविध योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांतर्गत पॅक हाऊस आणि पॉली हाऊस उभारणीसाठी ५० टक्क्यांपर्यंत, तर रायपनिंग चेंबर आणि शीतगृह उभारणीसाठी ३५ टक्के अनुदान दिले जाते. याशिवाय शीतगृहांवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी १२ लाख रुपयांपर्यंत मदतीची तरतूद आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.मेरठच्या उद्यान विभागाच्या उपसंचालक पूजा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनांचा लाभ घेऊन शेतकरी आणि तरुण कृषी क्षेत्राशी संबंधित व्यवसाय सुरू करू शकतात. स्वतःची जमीन नसलेल्या अर्जदारांनाही काही अटींच्या आधारे या योजनांचा लाभ घेता येतो.पॅक हाऊस आणि पॉली हाऊससाठी ५० टक्के अनुदानलहान पॅक हाऊस उभारण्यासाठी सरकारकडून ५० टक्के अनुदान दिले जाते. या सुविधेच्या माध्यमातून फळे आणि भाजीपाला यांची हाताळणी, पॅकिंग तसेच साठवणूक करता येते. बटाटा, कांदा आणि लसूण यांसारख्या कृषी मालाच्या व्यवस्थापनासाठीही अशा सुविधांचा उपयोग होऊ शकतो..आधुनिक पद्धतीने शेती करण्यासाठी पॉली हाऊस उभारणीवरही ५० टक्के अनुदान उपलब्ध आहे. नियंत्रित वातावरणात फुलांसह विविध पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी या सुविधेचा वापर केला जातो. मेरठ परिसरातील काही शेतकरी पॉली हाऊसमध्ये गुलाब आणि जरबेरा यांसारख्या फुलांची लागवड करत आहेत..शीतगृह आणि रायपनिंग चेंबरसाठी ३५ टक्के अनुदानफळे आणि भाजीपाला साठवण्यासाठी शीतगृह उभारणीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. सामान्य शीतगृह, बटाटा साठवणूक केंद्र आणि विविध प्रकारची फळे-भाजीपाला साठवता येतील अशा मल्टी-चेंबर शीतगृहांसाठी ३५ टक्के अनुदानाची तरतूद आहे.याशिवाय केळी, आंबा, पपई, पेरू, चिकू आणि टोमॅटो यांसारखी उत्पादने योग्य पद्धतीने पिकवण्यासाठी रायपनिंग चेंबर उभारल्यास ३५ टक्के अनुदान मिळते. शेतमालाची साठवणूक आणि योग्य व्यवस्थापन करता आल्यास तो बाजारात पाठवण्याचे नियोजन करणे अधिक सोपे होते..सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी १२ लाखांपर्यंत मदतशीतगृहांचा वीजखर्च कमी करण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासही प्रोत्साहन दिले जात आहे. शीतगृहावर सौर पॅनेल बसवण्यासाठी १२ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळण्याची तरतूद आहे. यामुळे शीतगृह चालवण्याचा खर्च कमी करण्यास मदत होऊ शकते.नाशवंत फळे आणि भाजीपाला शेतातून बाजारपेठेपर्यंत योग्य तापमानात पोहोचवण्यासाठी रेफ्रिजरेटेड व्हॅन खरेदीवरही शासनाच्या नियमानुसार अनुदान उपलब्ध आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...स्वतःची जमीन नसली तरी योजनेचा लाभ शक्यया योजनांसाठी स्वतःची जमीन असलेल्या अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाते. मात्र, स्वतःची जमीन नसलेल्या शेतकरी किंवा तरुणांनाही किमान १५ वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेकरार असल्यास योजनांचा लाभ घेता येतो, अशी माहिती उपसंचालक पूजा यांनी दिली.इच्छुकांनी शासनाच्या अधिकृत ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करावा. योजनांची पात्रता, अनुदानाचे निकष आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्ह्यातील उद्यान अधिकारी किंवा उपसंचालक कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.