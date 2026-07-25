Bedmi Puri: रविवारच्या स्पेशल नाश्त्यासाठी परफेक्ट मेजवानी; घरातच बनवा बनारसची जगप्रसिद्ध 'बेडमी पुरी'! काय आहे रेसिपी?

वाराणसीचा प्रसिद्ध बेडमी पुरी आणि मसालेदार बटाट्याचा रस्सा हा नाश्ता देशभरात लोकप्रिय आहे. उडीद डाळीच्या सारणामुळे पुरीला वेगळी चव आणि कुरकुरीतपणा मिळतो, तर मसालेदार रस्सा बटाट्याची भाजी त्याची लज्जत आणखी वाढवते. घरच्या घरी हा पारंपरिक बनारसी नाश्ता कसा तयार करायचा, जाणून घ्या..बेडमी पुरीसाठी लागणारे साहित्यअर्धा कप गव्हाचे पीठअर्धा कप भिजवलेली उडीद डाळअर्धा कप रवापाव चमचा लाल तिखटअर्धा चमचा गरम मसालाचिमूटभर हिंगचवीनुसार मीठमोहनासाठी आणि तळण्यासाठी तेलआवश्यकतेनुसार पाणीबटाट्याच्या रस्सा भाजीसाठी साहित्य३ ते ४ उकडलेले मोठे बटाटे१ बारीक चिरलेला टोमॅटो१ मोठा चमचा आले-हिरवी मिरची पेस्टअर्धा चमचा जिरेपाव चमचा हिंगपाव चमचा हळद१ चमचा धणेपूड१ मोठा चमचा लाल तिखटअर्धा चमचा आमचूर पावडर१ चमचा गरम मसाला३ मोठे चमचे तेल३ कप पाणीचवीनुसार मीठ.बेडमी पुरी बनवण्याची कृतीसर्वप्रथम उडीद डाळ सुमारे एक तास भिजवून तिचे पाणी काढा आणि मिक्सरमध्ये दरदरीत वाटून घ्या.एका परातीत गव्हाचे पीठ, रवा, मीठ, दोन चमचे तेल, वाटलेली उडीद डाळ, लाल तिखट, हिंग आणि गरम मसाला एकत्र करा. त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून किंचित घट्ट पीठ मळा आणि १० मिनिटे झाकून ठेवा.त्यानंतर पीठाचे समान आकाराचे गोळे करून पुऱ्या लाटा. कढईत तेल गरम करून मध्यम आचेवर पुऱ्या सोनेरी रंग येईपर्यंत आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा..झणझणीत बटाट्याचा रस्सा कसा बनवाल?कढईत तेल गरम करून त्यात जिरे आणि हिंगाची फोडणी द्या. त्यानंतर आले-मिरचीची पेस्ट आणि चिरलेला टोमॅटो घालून दोन मिनिटे परता.आता हळद, लाल तिखट, धणेपूड आणि मीठ घालून मसाला चांगला परता. उकडलेले बटाटे हाताने थोडे मोडून मसाल्यात घाला. त्यात तीन कप पाणी घालून भाजी सुमारे १० मिनिटे मंद आचेवर उकळू द्या.शेवटी आमचूर पावडर आणि गरम मसाला घालून एक उकळी आणा आणि गॅस बंद करा..सर्व्ह करण्याची पद्धतगरमागरम कुरकुरीत बेडमी पुरी झणझणीत बटाट्याच्या रस्सा भाजीसोबत वाढा. आवडत असल्यास वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून लोणचे किंवा हिरव्या मिरचीसोबत सर्व्ह करा. हा पारंपरिक बनारसी नाश्ता सकाळच्या न्याहारीसाठी किंवा सुट्टीच्या दिवशी खास मेन्यू म्हणून उत्तम पर्याय ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.