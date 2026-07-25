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Bedmi Puri: रविवारच्या स्पेशल नाश्त्यासाठी परफेक्ट मेजवानी; घरातच बनवा बनारसची जगप्रसिद्ध 'बेडमी पुरी'! काय आहे रेसिपी?

वाराणसीची प्रसिद्ध बेडमी पुरी आणि मसालेदार बटाट्याचा रस्सा हा नाश्ता देशभरात लोकप्रिय आहे. उडीद डाळीच्या सारणामुळे पुरी अधिक कुरकुरीत आणि चवदार बनते. जाणून घ्या ही पारंपरिक रेसिपी.
Bedmi Puri is a famous breakfast from Varanasi, known for its crispy texture and spicy urad dal stuffing.

Bedmi Puri is a famous breakfast from Varanasi, known for its crispy texture and spicy urad dal stuffing.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाराणसीचा प्रसिद्ध बेडमी पुरी आणि मसालेदार बटाट्याचा रस्सा हा नाश्ता देशभरात लोकप्रिय आहे. उडीद डाळीच्या सारणामुळे पुरीला वेगळी चव आणि कुरकुरीतपणा मिळतो, तर मसालेदार रस्सा बटाट्याची भाजी त्याची लज्जत आणखी वाढवते. घरच्या घरी हा पारंपरिक बनारसी नाश्ता कसा तयार करायचा, जाणून घ्या.

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