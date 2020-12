बिअर मॅगी प्यायची की खायची? सोशल मीडियावर होतेय चर्चा

नवी दिल्ली - सोशल मीडियावर कधी कोणता ट्रेंड सुरू होईल सांगता येत नाही. कधी ट्रोलिंग सुरु असतं तर कधी कौतुक. कधी कधी विचित्र गोष्टीही ट्रेंडमध्ये येतात. आताही असाच एक ट्रेंड सुरू आहे. दोन मिनिटात तयार होणाऱ्या मॅगीमध्येही पाककौशल्य दाखवल्याचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. बीअर मॅगीचा व्हिडिओ पाहून 2020 मध्ये आता एवढंच बघायचं बाकी होतं अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया यावर येत आहेत.

मॅगी तयार करताना वेगवेगळे प्रयोग केल्याचं याआधीही अनेकदा चर्चेत आलं होतं. यात कधी लोक मॅगी गोड करतात तर कधी दूधात उकळतात. आताही कोणी कल्पना केली नसेल असा प्रकार समोर आला आहे. बिअर मॅगीच्या नावाने चक्क पदार्थ विकला जात आहे.

सोशल मीडियावर मात्र ही मॅगी लोकांना आवडलेली नाही. यामध्ये बिअर नाही तर फक्त मसाला आणि ब्रोथ आहे. लोकांनी या रेसिपीला ट्रोल केलं असून ट्विटरवर शेअर करताना वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

इन्स्टाग्रामवरील पेज sodelhi ने हा व्हिडिओ शेअर केला होता. त्याच्या कॅप्शनमध्ये म्हटलं होतं की, हाउसफुलच्या या बिअर मॅगीबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? ही बिअर नाही तर यात फक्त ब्रोथ आणि मसाला मॅगीचा रस आहे.

I just wanna throw up now https://t.co/S2AEv2xPKK

— Mayank (@mayankranaaa) December 18, 2020