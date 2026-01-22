देश

Crime News : तीन वर्षांच्या संसाराचा रक्तरंजित शेवट; मूल होत नसल्यामुळे पतीने पत्नीचा दोरीने गळा आवळून केला खून

Domestic Violence Leads to Brutal Killed in Belagavi : रात्री राजेश्वरी झोपेत असताना फकीराप्पा याने घरात असलेली दोरी घेऊन तिच्या गळ्याभोवती आवळून तिचा खून केला.
बेळगाव : बैलहोंगल तालुक्यातील नेगिनहाळ गावात पतीने पत्नीचा निर्घृण खून (Wife Killed By Husband) केल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी (ता. २१) उघडकीस आली. विवाह होऊन तीन वर्षे उलटूनही अपत्य होत नसल्याच्या कारणावरून सुरू असलेल्या सततच्या घरगुती वादातून ही घटना घडल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे.

