Crime News : तीन वर्षांच्या संसाराचा रक्तरंजित शेवट; मूल होत नसल्यामुळे पतीने पत्नीचा दोरीने गळा आवळून केला खून

बेळगाव : बैलहोंगल तालुक्यातील नेगिनहाळ गावात पतीने पत्नीचा निर्घृण खून (Wife Killed By Husband) केल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी (ता. २१) उघडकीस आली. विवाह होऊन तीन वर्षे उलटूनही अपत्य होत नसल्याच्या कारणावरून सुरू असलेल्या सततच्या घरगुती वादातून ही घटना घडल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे. .राजेश्वरी फकीराप्पा गिलक्कनवर (वय २१, रा. नेगिनहाळ) असे खून झालेल्या विवाहितेचे नाव आहे, तर या प्रकरणामध्ये तिचा पती फकिराप्पा बसाप्पा गिलक्कनवर (वय २८, रा. नेगिनहाळ) याला पोलिसांनी अटक केली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजेश्वरी व फकीराप्पा यांचा विवाह सुमारे तीन वर्षांपूर्वी झाला होता. मात्र, लग्नाला तीन वर्षे होऊनही मूल होत नसल्याच्या कारणावरून दोघांमध्ये वारंवार वाद व्हायचा. या कारणावरून राजेश्वरी ही पतीशी नेहमी भांडण करत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. २० जानेवारी २०२६ रोजी राजेश्वरीने आपल्या भावाच्या हाताला दुखापत झाल्याने त्याला भेटण्यासाठी माहेरी जाण्याची इच्छा व्यक्त केली..लातूर हादरलं! जन्मदात्या आईने पोटच्या गोळ्यावर तब्बल 17 वेळा चाकूने केले सपासप वार; चिमुरडीच्या तोंडातही खूपसला चाकू, उंबरठा रक्ताने....मात्र, त्यादिवशी शेतातील काम अधिक असल्याचे कारण देत पतीने तिला जाण्यास विरोध केला. त्यावरून दोघांमध्ये तीव्र वाद झाला. रात्री उशिरापर्यंत वाद सुरूच राहिला. नित्याच्या वादविवादामुळे मानसिक तणावात असलेल्या पतीने अखेर पत्नीचा काटा काढण्याचा निर्णय घेतल्याचे पोलिसांनी सांगितले. रात्री राजेश्वरी झोपेत असताना फकीराप्पा याने घरात असलेली दोरी घेऊन तिच्या गळ्याभोवती आवळून तिचा खून केला..घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर बैलहोंगल पोलिसांनी विविध अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेची माहिती मिळताच बैलहोंगलचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी (डीवायएसपी), कित्तूरचे सीपीआय, तसेच बैलहोंगल पोलिस निरीक्षकांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली असून, तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे नेगिनहाळ गावात हळहळ व्यक्त होत आहे.