Chorla Ghat Crime : चोर्ला मार्गावर तब्बल 400 कोटींची लूट; नाशिकच्या रिअल इस्टेट एजंटला अपहरण करुन मारहाण, बेळगावातही होणार चौकशी

बेळगाव : बेळगाव जिल्ह्यातील चोर्ला मार्गावर ऑक्टोबर २०२५ मधील सुमारे ४०० कोटी रुपयांची कथित लूट (Chorla Ghat Crime) झाल्याच्या प्रकरणाची चौकशी आता बेळगाव जिल्हा पोलिसांकडूनही सुरू झाली आहे. यासंदर्भात तपासाबाबतचे महत्त्वाचे पत्र शुक्रवारी जिल्हा पोलिसप्रमुख कार्यालयाला प्राप्त झाले असून प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हा पोलिसप्रमुख के. रामराजन यांनी दै. 'सकाळ'शी बोलताना दिली..नाशिक येथील रिअल इस्टेट एजंट संदीप पाटील यांनी एक जानेवारी २०२६ रोजी नाशिक पोलिसांकडे अपहरण, मारहाण व जीवे मारण्याच्या धमक्यांची तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनुसार २२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमेवरील चोर्ला घाट परिसरात (जि. बेळगाव) ही घटना घडली असल्याचा दावा करण्यात आला आहे..कर्नाटकातून अहमदाबाद येथील एका आश्रमाकडे दोन कंटेनरमधून सुमारे ४०० कोटींची रक्कम पाठवली जात होती. मात्र, चोर्ला घाटात हे कंटेनर अडवून त्यातील रक्कम लुटण्यात आली. या लुटीत संदीप पाटील यांचा सहभाग असल्याचा आरोप करत त्यांचे अपहरण करून मारहाण केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे..या प्रकरणी नाशिक पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून जयेश कदम, विशाल नायडू, सुनील धुमाळ आणि जनार्दन धायगुडे या चौघांना अटक केली आहे. तपासादरम्यान आणि फिर्यादीने दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणाशी संबंधित काही दुवे बेळगाव जिल्ह्यात असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे नाशिक पोलिस, वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडून या संदर्भातील पत्र बेळगावच्या जिल्हा पोलिसप्रमुखांना शुक्रवारी पाठवण्यात आले आहे. चोर्ला येथील घटनेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत..दरम्यान, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जुन्या व रद्द झालेल्या दोन हजार रुपयांच्या नोटांची वाहतूक सुरू होती, अशी माहिती समोर आली आहे. कंटेनरमधील ही रक्कम कायदेशीर चलनात रूपांतरित करण्याची तयारी सुरू असतानाच लुटीची घटना घडल्याने या व्यवहाराला वेगळे आणि धक्कादायक वळण मिळाले आहे..कंटेनर्स विनातपास कसे पोहोचले?बेळगावच्या सीमावर्ती भागात ही घटना घडल्यामुळे कर्नाटकातही मोठी खळबळ उडाली आहे. प्रकरणाच्या सखोल तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे. बेळगाव व नाशिक पोलिस समन्वयाने तपास करत आहेत. गोवा किंवा बेळगावात अनेक ठिकाणी टोल नाके आहेत. याठिकाणी सामान्यांची वाहने आणि मालांची कसून तपासणी केली जाते. मात्र, एवढ्या मोठ्या रकमेचे कंटेनर चोर्ला घाटापर्यंत कसे पोहोचले, त्यांना विशेष सवलत कोणी व का दिली, असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत..