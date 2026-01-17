देश

Chorla Ghat Crime : चोर्ला मार्गावर तब्बल 400 कोटींची लूट; नाशिकच्या रिअल इस्टेट एजंटला अपहरण करुन मारहाण, बेळगावातही होणार चौकशी

Alleged ₹400 Crore Loot on Chorla Ghat Route : चोर्ला घाट मार्गावर झालेल्या ४०० कोटींच्या कथित लूटप्रकरणी बेळगाव जिल्हा पोलिसांकडून स्वतंत्र चौकशी सुरू असून आंतरराज्यीय गुन्हेगारीचा तपास केला जात आहे.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बेळगाव : बेळगाव जिल्ह्यातील चोर्ला मार्गावर ऑक्टोबर २०२५ मधील सुमारे ४०० कोटी रुपयांची कथित लूट (Chorla Ghat Crime) झाल्याच्या प्रकरणाची चौकशी आता बेळगाव जिल्हा पोलिसांकडूनही सुरू झाली आहे. यासंदर्भात तपासाबाबतचे महत्त्वाचे पत्र शुक्रवारी जिल्हा पोलिसप्रमुख कार्यालयाला प्राप्त झाले असून प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हा पोलिसप्रमुख के. रामराजन यांनी दै. ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

