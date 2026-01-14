देश

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील चोर्ला घाटात 400 कोटींच्या नोटांची लूट; रिअल इस्टेट एजंटचं अपहरण करून मारहाण, नाशिक कनेक्शन उघड

₹400 Crore Old Currency Looted Near Maharashtra–Karnataka Border : चोर्ला घाट परिसरात ४०० कोटींच्या जुन्या नोटांची कथित लूट उघडकीस आली असून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी सुरू आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
बेळगाव : महाराष्ट्रामधील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ४०० कोटींच्या जुन्या नोटांची वाहतूक करणारे दोन कंटेनर लुटल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे ही चोरी (Belagav Chorla Ghat Cash Loot Case) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील चोर्ला घाट (जि. बेळगाव) परिसरात घडल्याने कर्नाटकातही मोठी खळबळ उडाली आहे.

