Belagav DCC Bank Election : जिल्हा सहकारी बँकेच्या 9 जागा बिनविरोध; सर्व बिनविरोधचे प्रयत्न फोल, 7 जागांसाठी रविवारी होणार मतदान

१६ पैकी नऊ उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली.सात जागांसाठी आता निवडणूक होणार आहे.शेवटच्या क्षणापर्यंत खलबते सुरू होती; मात्र यश मिळाले नाही..बेळगाव : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीमध्ये १६ जागांपैकी नऊ उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली आहे. त्यामुळे उर्वरित सात जागांसाठी निवडणूक (Belagav DCC Bank Election 2025) होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. शेवटच्या क्षणापर्यंत उर्वरित सात मतदारसंघात उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्यासाठी मोठे प्रयत्न करण्यात (Karnataka Political Updates) आले आहेत. उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या शेवटच्या घटकेपर्यंत खासगी हॉटेलमध्ये राजकीय खलबते सुरू होती. मात्र, यामध्ये यश आलेले नाही. त्यामुळे निवडणूक होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे..सोमवारी (ता. १३) अर्ज माघारीसाठी दुपारी तीन वाजेपर्यंत वेळ दिली होती. त्यानंतर बिनविरोध झालेल्या उमेदवारांची घोषणा केली. सोमवारी अर्ज माघारी नंतर याची अधिकृत घोषणा केली. बिनविरोध झालेल्या उमेदवारांची घोषणा करताच कार्यकर्त्यांकडून व समर्थकांकडून गुलालाची उधळण करून फटाक्याची आतषबाजी करण्यात आली..आमदार राजू कागे म्हणाले की, 'आपली ही पहिलीच सहकार क्षेत्रातील निवडणूक आहे. कागवाड तालुक्यातून आपल्या विरोधात श्रीनिवास पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी त्यांच्याशी चर्चा करून अर्ज माघारी घेण्यास सांगितले. त्यानुसार त्यांनी अर्ज माघारी घेतला आहे. त्यामुळे आपली बिनविरोध निवड झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले..Sanjay Patil : सांगलीच्या राजकारणाला नवं वळण; काकांच्या मनात आहे तरी काय? पक्षांतर्गत हालचालींना वेग, अजितदादा दखल घेणार?.दरम्यान, आमदार गणेश हुक्केरी, विधान परिषद सदस्य प्रकाश हुक्केरी यांनी जिल्हा बँकेला भेट दिली. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना प्रकाश हुक्केरी यांनी आपले कोणतेच पॅनेल नाही. गणेश यांची स्वतंत्र वाटचाल आहे. चिक्कोडी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा विकास हेच आपले उद्दिष्ट आहे. भविष्यामध्ये शेतकऱ्यांना अधिक सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार हेच आपले ध्येय असल्याचे सांगितले. आमदार चन्नराज हट्टीहोळी, आमदार भालचंद्र जारकीहोळी, मंत्री सतीश जारकीहोळी त्यांच्या समर्थकांकडून जोरदार घोषणाबाजी करून विजयोत्सव साजरा केला. झुंबड उडाली होती..Satara Politics : साताऱ्यात राष्ट्रवादीचा दमदार प्लॅन, 25 जागांवर विजयाचा आत्मविश्वास; जिल्हाध्यक्ष म्हणाले, 'अजितदादांच्या नेतृत्वात आम्ही...'.पाच जागा जिंकणार : भालचंद्र जारकीहोळीबँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न झाले. अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत यासाठी प्रयत्न झाले. मात्र, अपेक्षित यश आलेले नाही. असे असले, तरी बहुमत आपल्याला मिळणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे निवडणूक होणाऱ्या सात जागांपैकी पाच जागा जिंकण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करू आणि पॅनेलसाठी बहुमत मिळवू, असा विश्वास आमदार भालचंद्र जारकीहोळी यांनी व्यक्त केला. माजी खासदार अण्णासाहेब जोल्ले, आप्पासाहेब कुलगुडे यांच्यासह इतर उमेदवारांच्या निवडीसाठी विशेष प्रयत्न करू, असेही त्यांनी सांगितले..बिनविरोध उमेदवारमतदारसंघ विजयी उमेदवारयरगट्टी आमदार विश्वास वैद्यचिक्कोडी आमदार गणेश हुक्केरीकागवाड आमदार राजू कागेखानापूर अरविंद पाटीलगोकाक अमरनाथ जारकीहोळीबेळगाव राहुल जारकीहोळीसौंदत्ती वीरुपाक्ष मामणीमुडलगी नीलकंठ कपलगुद्दीइतर संघ आमदार चन्नराज हट्टीहोळी.FAQs :1. एकूण किती जागांसाठी निवडणूक आहे?उत्तर : १६ जागांसाठी निवडणूक असून त्यापैकी ९ उमेदवार बिनविरोध निवडले गेले आहेत.2. निवडणूक का होणार आहे?उत्तर : उर्वरित ७ मतदारसंघांत उमेदवारांनी अर्ज माघारी घेतला नसल्याने निवडणूक निश्चित झाली आहे.3. अर्ज माघारीची अंतिम मुदत कधी होती?उत्तर : सोमवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत अर्ज माघारीची मुदत होती.