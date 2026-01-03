देश

हृदयद्रावक! घरातील पाण्याची मोटर सुरू करतानाच बसला विजेचा धक्का; सातवीतील 13 वर्षीय विद्यार्थिनीचा जागीच अंत

Belagav Electric Shock Incident Involving Minor Student : बेळगावच्या सांबरा परिसरात घरातील पाण्याची मोटर सुरू करताना विजेचा धक्का बसून सातवीतील १३ वर्षीय विद्यार्थिनीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
सकाळ डिजिटल टीम
बेळगाव : विजेच्या धक्क्याने शाळकरी विद्यार्थिनीचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना (Electric Shock Death) शुक्रवारी (ता. २) सकाळी आठच्या सुमारास घडली आहे. परिनीती चंद्रू पालकर (वय १३, रा. महात्मा फुले गल्ली, सांबरा) असे तिचे नाव असून, ती सांबरा येथील सरकारी मराठी प्राथमिक शाळेत सातवीत शिक्षण घेत होती.

