हृदयद्रावक! घरातील पाण्याची मोटर सुरू करतानाच बसला विजेचा धक्का; सातवीतील 13 वर्षीय विद्यार्थिनीचा जागीच अंत

बेळगाव : विजेच्या धक्क्याने शाळकरी विद्यार्थिनीचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना (Electric Shock Death) शुक्रवारी (ता. २) सकाळी आठच्या सुमारास घडली आहे. परिनीती चंद्रू पालकर (वय १३, रा. महात्मा फुले गल्ली, सांबरा) असे तिचे नाव असून, ती सांबरा येथील सरकारी मराठी प्राथमिक शाळेत सातवीत शिक्षण घेत होती..शुक्रवारी सकाळी घरातील पाण्याची मोटर सुरू करत असताना अचानक तिला जोरदार विजेचा धक्का बसला. धक्का इतका तीव्र झाला की, परिनीती जागीच खाली कोसळली. घटनेची माहिती मिळताच गल्लीतील युवकांनी तातडीने उपचारासाठी खासगी रुग्णालयामध्ये दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर तिला मृत घोषित केले..Pune : गर्भवती तनिषा भिसे मृत्यूप्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय ठरलं दोषी; हृदयनाथ, उषा मंगेशकरांसह 11 जणांवर फौजदारी खटला.घटनेची बातमी समजताच कुटुंबीयांसह नातेवाइकांचा आक्रोश झाला. तिच्या पश्चात आई, वडील, भाऊ आणि आजी असा परिवार आहे. या घटनेची माहिती मिळताच मारीहाळ पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पंचनामा करून घटनेची माहिती घेतली. या प्रकरणाची नोंद मारीहाळ पोलिसांत करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.