Crime News : पत्नीनं घेतला गळफास, पतीनं प्राशन केलं विष; प्रेमविवाह केलेल्या दाम्पत्यानं का संपवलं आयुष्य?

Tragic Incident in Belagavi’s Chikkodi Taluka : या दुर्दैवी घटनेमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
love Marriage Case : बेळगाव जिल्ह्यातील चिक्कोडी तालुक्यातील नागराळ गावात एक धक्कादायक घटना (Karnataka Crime News) घडली आहे. पत्नीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्यानंतर मानसिक धक्क्यात गेलेल्या पतीने विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. विष प्राशन केल्यामुळे त्याची प्रकृती गंभीर असून सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

