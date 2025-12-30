Crime News : पत्नीनं घेतला गळफास, पतीनं प्राशन केलं विष; प्रेमविवाह केलेल्या दाम्पत्यानं का संपवलं आयुष्य?

love Marriage Case : बेळगाव जिल्ह्यातील चिक्कोडी तालुक्यातील नागराळ गावात एक धक्कादायक घटना (Karnataka Crime News) घडली आहे. पत्नीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्यानंतर मानसिक धक्क्यात गेलेल्या पतीने विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. विष प्राशन केल्यामुळे त्याची प्रकृती गंभीर असून सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..नागराळ येथील २४ वर्षीय उमाश्री हिने सोमवारी रात्री घरातच गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पत्नीचा मृतदेह पाहून हादरलेल्या पती लगमण्णा हेग्गणावर (वय २७) याने त्यानंतर विष प्राशन केले..Crime News : भाजप नेत्याच्या 21 वर्षीय लेकाचे तरुणीशी शारीरिक संबंध, गर्भवती होताच म्हणतो, 'ते बाळ माझं नाही...'.विष प्राशन केल्यानंतर त्याची प्रकृती खालावल्याने कुटुंबीयांनी तातडीने त्याला रुग्णालयात दाखल केले. उमाश्री आणि लगमण्णा यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून कौटुंबिक वाद सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे..या घटनेबाबत माध्यमांशी बोलताना नातेवाईक सत्यप्पा यांनी सांगितले की, सुमारे दीड वर्षांपूर्वी उमाश्री आणि लगमण्णा यांनी एकमेकांवर प्रेम करून विवाह केला होता. विवाहानंतर सुरुवातीला दोघेही सुखाने संसार करत होते. मात्र, सोमवारी रात्री उमाश्रीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पत्नीचा मृत्यू पाहून मानसिक धक्का बसलेल्या लगमण्णाने विष प्राशन केले. या दुर्दैवी घटनेमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.