Belagav Bank Election : 18 मतदारांना नामांकित हॉटेलमध्ये ठेवले डांबून? मतदान केंद्रापर्यंत जाण्यासही अडवल्याचा आरोप

बेळगाव : बेळगावातील एका नामांकित हॉटेलमध्ये १८ मतदारांना डांबून ठेवण्यात आल्याची तक्रार कॅम्प पोलिसांत आज (ता. १९) देण्यात आली. बेळगावात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेची आज (ता. १९) निवडणूक (Belagav Bank Election) होती. यानिमित्त आलेल्या मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत जाऊ दिले नाही, असा आरोप तक्रारीत केली आहे. दरम्यान, कॅम्प पोलिसांनी तक्रार प्राप्त झाली आहे. त्याची चौकशी करण्यात येईल, त्यानंतर कारवाईची दिशा ठरविली जाईल, असे सांगितले..बेळगाव येथील बी. के. मॉडेल शाळेत रविवारी मतदान आणि मतमोजणी झाली. सात जागांसाठी निवडणूक घोषित झाली होती. मात्र, चार मतदारसंघातील निवडणुकीत अनियमितपणा झाल्याचा आरोप करून न्यायालयात धाव घेण्यात आली. यामुळे सातपैकी तीन मतदारसंघांत निवडणूक झाली. यापैकी रायबाग मतदार संघामध्ये दुहेरी लढत होती. यापैकी एका उमेदवारांचे मतदार बेळगावात शनिवारी (ता. १८) आले होते..क्लब रोडवरील खासगी हॉटेलमध्ये थांबले होते. तेथून काल सकाळी मतदान केंद्रापर्यंत जाणार होते. यादरम्यान त्यांना अडविण्यात आले. मतदान केंद्रापर्यंत जाण्यास अडविण्यात आले. यामुळे १८ जणांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले, असा आरोप करण्यात आला. शिवाय यासंदर्भात प्रांताधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदविण्यात आली आहे. याची चौकशी करावी, अशी मागणी आहे. यामुळे कॅम्प पोलिस व निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून चौकशी अहवाल उपलब्ध झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे..