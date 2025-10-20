देश

Belagav Bank Election : 18 मतदारांना नामांकित हॉटेलमध्ये ठेवले डांबून? मतदान केंद्रापर्यंत जाण्यासही अडवल्याचा आरोप

Complaint filed over confinement of 18 voters in hotel : बेळगाव बॅंकेच्या निवडणुकीदरम्यान १८ मतदारांना हॉटेलमध्ये डांबून ठेवल्याची तक्रार पोलिसांत दाखल झाली आहे. चौकशी सुरू असून, या घटनेने निवडणुकीत खळबळ माजली आहे.
बेळगाव : बेळगावातील एका नामांकित हॉटेलमध्ये १८ मतदारांना डांबून ठेवण्यात आल्याची तक्रार कॅम्प पोलिसांत आज (ता. १९) देण्यात आली. बेळगावात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेची आज (ता. १९) निवडणूक (Belagav Bank Election) होती. यानिमित्त आलेल्या मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत जाऊ दिले नाही, असा आरोप तक्रारीत केली आहे. दरम्यान, कॅम्प पोलिसांनी तक्रार प्राप्त झाली आहे. त्याची चौकशी करण्यात येईल, त्यानंतर कारवाईची दिशा ठरविली जाईल, असे सांगितले.

