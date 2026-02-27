देश

BCom Student Death : 'मला शिकायचं होतं...'; लग्नाच्या तगाद्यामुळे B.Com च्या विद्यार्थिनीने संपवलं आयुष्य, विषारी द्रव प्यायल्याने मृत्यू

21-Year-Old BCom Student Dies After Consuming Pesticide : बेळगाव येथे २१ वर्षीय बीकॉम विद्यार्थिनीने कुटुंबीयांकडून सुरू असलेल्या लग्नाच्या तगाद्यामुळे मानसिक ताण सहन न झाल्याने कीटकनाशक प्राशन केले. उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.
बेळगाव : शिक्षणाची तीव्र इच्छा असताना कुटुंबीयांकडून सुरू असलेल्या लग्नाच्या तगाद्यामुळे मानसिक अस्वस्थ झालेल्या बाची येथील २१ वर्षीय तरुणीचा कीटकनाशक पिल्याने मृत्यू झाल्याची (21-Year-Old BCom Student in Belagavi Dies) घटना घडली. मेघा वैजू हुंद्रे (वय २१, रा. जनता कॉलनी, बाची, ता. बेळगाव) असे तिचे नाव आहे.

