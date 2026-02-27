BCom Student Death : 'मला शिकायचं होतं...'; लग्नाच्या तगाद्यामुळे B.Com च्या विद्यार्थिनीने संपवलं आयुष्य, विषारी द्रव प्यायल्याने मृत्यू

बेळगाव : शिक्षणाची तीव्र इच्छा असताना कुटुंबीयांकडून सुरू असलेल्या लग्नाच्या तगाद्यामुळे मानसिक अस्वस्थ झालेल्या बाची येथील २१ वर्षीय तरुणीचा कीटकनाशक पिल्याने मृत्यू झाल्याची (21-Year-Old BCom Student in Belagavi Dies) घटना घडली. मेघा वैजू हुंद्रे (वय २१, रा. जनता कॉलनी, बाची, ता. बेळगाव) असे तिचे नाव आहे. .याबाबत पोलिसांनी सांगितले की, मेघा सध्या बी.कॉम.चे शिक्षण घेत होती. ती शिक्षण घेत असातना कुटुंबीयांनी तिच्यासाठी लग्नासाठी स्थळ पाहण्यास सुरू केले होते. मात्र, तिला पुढील शिक्षण पूर्ण करून करिअर घडवायचे होते. यातून मानसिक अस्वस्थ झालेल्या मेघाने २५ फेब्रुवारी रोजी सकाळी कुठून तरी कीटनाशक आणले आणि बुधवारी (ता. २५) दुपारी १२ ते १२.३० वाजण्याच्या सुमारास ते पिले. यातून तिची प्रकृती बिघडली..ACB चा मोठा दणका! पोलिस उपनिरीक्षकासह मुख्याध्यापकाचा 'काळा' कारनामा कॅमेऱ्यात कैद; एकाने मागितले 50 तर दुसऱ्याने मगितली 25 हजारांची लाच!.तिला जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. उपचार सुरू असताना गुरुवारी (ता. २६) सकाळी ८.३० वाजता तिचा मृत्यू झाला. याबाबत माहिती मिळताच बेळगाव ग्रामीण पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले आणि पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवला. बेळगाव ग्रामीण पोलिस अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.