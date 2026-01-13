देश

Belagavi Bhogi Festival : कडक भाकरीपासून मलिद्यापर्यंत; भोगीच्या चुलीवर शिजणारी परंपरा : बेळगावच्या ताटातून उमटणारी तीन राज्यांची चव

A Celebration of Flavours : महाराष्ट्राची मराठी चव, उत्तर कर्नाटकाचा तिखटपणा आणि गोव्याच्या खाद्यसंस्कृतीची झलक अशा तिहेरी संगमातून घडलेलं बेळगावचं भोगी-संक्रांतीचं ताट आजही टिकणाऱ्या चवीची ओळख जपून आहे.
A traditional Bhogi feast in Belagavi showcasing hard bhakri, seasonal vegetables and Sankranti flavours.

सकाळ डिजिटल टीम
Bhogi Festival : मकर संक्रांतीच्या एक दिवस आधी येणारा भोगी हा सण बेळगावकरांसाठी केवळ धार्मिक किंवा पंचांगातील दिवस नाही, तर तो जुन्या खाद्यसंस्कृतीची, शेताशी नातं सांगणाऱ्या जीवनपद्धतीची आठवण करून देणारा दिवस आहे.

