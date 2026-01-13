Belagavi Bhogi Festival : कडक भाकरीपासून मलिद्यापर्यंत; भोगीच्या चुलीवर शिजणारी परंपरा : बेळगावच्या ताटातून उमटणारी तीन राज्यांची चव

Bhogi Festival : मकर संक्रांतीच्या एक दिवस आधी येणारा भोगी हा सण बेळगावकरांसाठी केवळ धार्मिक किंवा पंचांगातील दिवस नाही, तर तो जुन्या खाद्यसंस्कृतीची, शेताशी नातं सांगणाऱ्या जीवनपद्धतीची आठवण करून देणारा दिवस आहे. .कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा या तीन राज्यांच्या सीमेवर वसलेल बेळगाव जसं सांस्कृतिकदृष्ट्या संमिश्र आहे, तसेच इथलं भोगी-संक्रांतीचं ताटही विविध चवींचं एक आगळं मिश्रण आहे. महाराष्ट्राची मराठी चव, उत्तर कर्नाटकाचा तिखटपणा या सगळ्यांमधून बेळगावची स्वतःची एक वेगळी ओळख तयार झाली आहे..Bhogi Special Beauty Tips: भोगीच्या दिवशी असे बनवा तिळाचं उटणं, चेहरा दिसेल चमकदार.‘महाराष्ट्राची मैना’ आणि ‘कर्नाटकाची दुसरी राजधानी’ म्हणून ओळख असलेल्या बेळगावात भोगीच्या दिवशी केल्या जाणाऱ्या पदार्थांतून हे वेगळेपण प्रकर्षाने जाणवत. भोगीच्या दिवशी सकाळपासूनच घराघरांत चुली पेटतात. बेळगावात मराठा समाजासोबतच लिंगायत समाज मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे इथल्या अस्सल मराठी जेवणाला उत्तर कर्नाटकाचा खास तडका लागलेला असतो..भोगीच्या ताटात हमखास असतात, भरलं वांग किंवा वांग्याची साधी भाजी, रब्बी हंगामात मिळणारे सोले आणि मेरूल्यांची भाजी, झुणकावडी, गाजराची कोशिंबीर, हिरवी मिरची घालून केलेली जवारी वाटाण्याची कोशिंबीर, काळ्या तिळाची किंवा जवसाची चटणी, शेंगदाण्याची चटणी, बाजरीची कडक भाकरी, दहीभात आणि गोड मलिदा. .Bhogi Bhaji Recipe: भोगीची भाजी अन् भाकरी बनवण्याची ही 'खास' पारंपरिक पद्धत जाणून घ्या एका क्लिकवर.यात विशेष उल्लेख करावा लागेल तो बेळगावात याच काळात मिळणाऱ्या जवारी वाटाण्याचा आणि मेरूल्यांचा. हे पदार्थ फक्त हंगामी असल्यामुळे संक्रांतीच्या दिवसांत त्यांना खास मागणी असते आणि दरही वाढलेले असतात. तरीही ‘सणासाठी चालतं’ म्हणत बेळगावकर हे पदार्थ आवर्जुन घेतात..टिकणारी चव, टिकणारी परंपरा ःबाजरीची कडक भाकरी हा शब्द फक्त बेळगावपुरताच मर्यादित नाही. सौंदत्ती यल्लमा देवीच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील भाविकांनाही ही भाकरी तितकीच परिचित आहे. अनेक दिवस टिकणारी, पोटभरीची आणि प्रवासाला सोयीची असल्यामुळे संक्रांतीच्या काळात कडक भाकरी आणि मलिदा हे पदार्थ थोडे जास्तच करून ठेवले जातात. .भोगी–संक्रांती हा सण बेळगावकरांसाठी केवळ सण नाही, तर तो अन्न, शेत, कुटुंब आणि देव यांना एकत्र बांधणारी परंपरा आहे. बदलत्या काळात अनेक गोष्टी बदलल्या असल्या, तरी भोगीच्या चुलीवर शिजणाऱ्या पदार्थांची चव आणि संक्रांतीच्या दिवशी बाहेर जाऊन जेवण्याची पद्धत आजही बेळगावची ओळख जपून आहे..शेतातली संक्रांती ःभोगीच्या दिवशी जेवण तयार झालं, तरी त्याची खरी चव अनेक बेळगावकरांना संक्रांतीच्या दिवशी मिळते. अन्न वाया घालवण इथल्या मातीला मान्य नाही. शेतकऱ्यांना अन्नाची किंमत माहीत असल्यामुळे भोगीला केलेला स्वयंपाक दुसऱ्या दिवशीही आदराने खाल्ला जातो. संक्रांतीच्या दिवशी घरातून जेवणाचा डबा घेऊन शेतात किंवा बाहेर जाऊन सहकुटुंब जेवण्याची पद्धत आजही बेळगाव परिसरात जिवंत आहे. .ही परंपरा फक्त ग्रामीण भागापुरती मर्यादित नाही, तर शहरातही अनेक कुटुंब आजही ती जपताना दिसतात. ज्यांची शेती नाही, ते पंत बाळेकुंद्री, मुक्ती मठ, हिरेबागेवाडी येथील नागलांबिका मंदिर, राकसकोप किंवा आसपासच्या रम्य ठिकाणी जाऊन घरच जेवण खात संक्रांती साजरी करतात..सौंदत्ती यात्रेची चाहूलसंक्रांतीच्या सुमारास रब्बी पिकं काढणीला आलेली असतात. त्यामुळेच या काळात बेळगाव आणि उत्तर कर्नाटकातील अनेक कुटुंबं सौंदत्ती डोंगरावर यल्लमा देवीच्या दर्शनासाठी जातात. गावोगावी सामूहिक पद्धतीने पडली भरण्याची ही परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. प्रत्येक गावाचा तीन दिवसांचा मुक्काम, ठरलेल्या तारखा आणि शिस्तबद्ध नियोजन, या सगळ्यातून यात्रेचं वेगळंच स्वरूप दिसतं. .या यात्रेसाठी घरातूनच शिधा सोबत नेण्याची पद्धत असल्यामुळे भोगी–संक्रांतीच्या आधीच काळ्या तिळाची किंवा जवसाची चटणी, शेंगदाण्याची चटणी, जोंधळा किंवा बाजरीची कडक भाकरी आणि मलिदा तयार करून ठेवला जातो. टिकणारे पदार्थ असले तरी त्यात घरची चव आणि भक्ती मिसळलेली असते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.