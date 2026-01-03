देश

Newborn Care : मदर मिल्क बँक ठरली नवजातांसाठी संजीवनी; ३०० हून अधिक बाळांना मिळाले मातेचे दूध

Mother Milk Bank : वैद्यकीय तपासणी, संमतीपत्र आणि शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण करूनच पाश्चराईज्ड दूध बाळांना दिले जात असल्याने सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले जात आहे.
Mother Milk Bank facility at Belagavi District Hospital supporting newborn infants.

सकाळ वृत्तसेवा
बेळगाव : नवजात बाळाच्या सर्वांगीण विकासासाठी व त्याच्या संगोपनासाठी मातेचे दूध अमृता समान असते. विविध वैद्यकीय कारणांनी आईच्या दुधापासून दुरावलेल्या बाळांना जिल्हा रुग्णालयातील मदर मिल्क बँक (अमृत धारा) नवजात बाळांसाठी संजीवनी ठरत आहे.

