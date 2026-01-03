Newborn Care : मदर मिल्क बँक ठरली नवजातांसाठी संजीवनी; ३०० हून अधिक बाळांना मिळाले मातेचे दूध

बेळगाव : नवजात बाळाच्या सर्वांगीण विकासासाठी व त्याच्या संगोपनासाठी मातेचे दूध अमृता समान असते. विविध वैद्यकीय कारणांनी आईच्या दुधापासून दुरावलेल्या बाळांना जिल्हा रुग्णालयातील मदर मिल्क बँक (अमृत धारा) नवजात बाळांसाठी संजीवनी ठरत आहे. .वर्षपूर्ती झालेल्या या मदर मिल्क बँकेच्या भरभराटीमध्ये दानी मातांचे योगदान महत्त्वाचे ठरत असून, वर्षभरात ६३० हून अधिक मातांनी दूध दान दिले आहे. यामुळे ३०० हून अधिक बाळांना हे दूध मोठा आधार ठरले आहे.gum.Belguam: फोन उचलला नाही म्हणून आमदाराच्या कार्यालयावर दगडफेक .राज्यामध्ये सरकारकडून बंगळूर नंतर उत्तर कर्नाटकात बेळगाव जिल्हा रुग्णालयात मदर मिल्क बँक सुरू करण्यात आली. डिसेंबर २०२४ मध्ये मिल्क बँक कार्यान्वित करण्यात आली. प्रारंभिक टप्प्यात ही संकल्पना अनेकांना आश्चर्यकारक वाटत होती..मात्र, सरकारच्या या धोरणातून साकारलेली ही मदर मिल्क बँक नवजात शिशूंच्या संगोपनात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. प्रसूतीनंतर महिलांना विविध वैद्यकीय समस्यांना सामोरे जावे लागते. अशा काळात नवजात बाळांना आईच्या दुधापासून वंचित राहवे लागते. .काच कचऱ्यासाठी ‘सेफ झोन’ची गरज.अशा बाळांना आईचे दूध उपलब्ध व्हावे. या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली मदर मिल्क बँक रुग्णालयातील अनेक बाळांना मोठा आधार ठरत आहे. जिल्हा रुग्णालयात प्रसूती झालेल्या मातांच्या बाळांसह निराधार बालकांना देखील ही मदर मिल्क बँक वरदान ठरली आहे..दुधाची गरज लक्षात घेत रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या मातांना दूध दान देण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. निर्माण झालेली परिस्थिती व गरज याची जाणीव करून दिली जात आहे. यामुळे स्वयंप्रेरणेतून दूध दान देण्यासाठी मातांकडून पुढाकार घेतला जात आहे. .याबाबत मातांमध्ये जागृती करून अशा निराधार व अडचणीत सापडलेल्या मातांच्या मुलांना दुधाची गरज पटवून दिली जात आहे. त्यामुळे माता दूध दान देण्यासाठी पुढाकार घेत असल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले..संमतिपत्र घेऊनच दूध संग्रहजिल्हा रुग्णालयात प्रसूती झालेल्या मातांकडून दूध दान देण्यासाठी संमतिपत्र घेऊनच दुधाचा संग्रह केला जात आहे. याबरोबरच दुधापासून वंचित असलेल्या बाळांना दूध देताना देखील मातेची संमती घेतली जाते. हे कार्य केवळ सेवा म्हणून पटवून दिले जात आहे. त्यामुळेच अनेक माता दूध दान देण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. रुग्णालयातील डॉक्टर व तीन कौन्सिलिंग अधिकाऱ्यांकडून मातांना मार्गदर्शन केले जात आहे..डिसेंबरमध्ये सर्वाधिक दानगेल्या वर्षभरात मिल्क बँकेमध्ये ८३२६३ मिलिलिटर दूध संग्रहित करून पाश्चराईज्ड करून वितरण करण्यात आले. डिसेंबर २०२५ मध्ये सर्वाधिक १८० मातांकडून दूध दान करण्यात आले आहे. जवळपास २५ लिटर दूध संग्रहित झाले होते. .तर पाच लिटर पाश्चराईज्ड केलेले दूध संग्रहित आहे. याबरोबरच पाश्चराईज्ड न केलेले दूधही संग्रहित आहे. प्रत्येक महिन्यात २५ ते ३० मातांकडून दूध दान दिले जात आहे. दूध दान देणाऱ्या मातांचा वैद्यकीय अहवाल अत्यंत बारकाईने पाहिला जातो. .दूध संग्रहित करताना वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य आहे की नाही? याची काटेकोर पाहणी करूनच दूध संग्रहित केले जाते. संग्रहित केलेल्या दुधावर शास्त्रीय प्रक्रिया करून बाळांना दिले जाते. सहा महिन्यांपर्यंत दूध संग्रहित करता येते..नवजात बाळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मातेचे दूध अत्यंत आवश्यक असते. त्यामुळे बाळाला पौष्टिक आहार सहजरीत्या उपलब्ध होतो. विविध कारणांनी आईपासून दुरावलेल्या बाळांना मदर मिल्क बँकेचे दूध मोठा आधार ठरत आहे. मातांनी यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. याकरिता अधिक जनजागृती केली जात आहे.- डॉ. मीनाक्षी सरवी, जिल्हा रुग्णालय, प्रसूती विभाग बालरोगतज्ज्ञ, मदर मिल्क बँक नोडल अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.