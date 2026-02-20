Fire Engine Accident : अग्निशमन बंबाच्या धडकेने 21 वर्षीय युवकाचा जागीच अंत; गिअरमध्ये असलेला बंब मागे घेतल्याने दुर्घटना

बेळगाव : सर्व्हिसिंगसाठी आलेला अग्निशमन बंब मागे घेताना वाहनाखाली सापडून मेकॅनिक युवकाचा जागीच मृत्यू (Belagavi Fire Engine Accident) झाल्याची दुर्दैवी घटना बुधवारी (ता. १८) सायंकाळी मारुतीनगर येथील एस. सी. मोटर्स येथे घडली. उदय संजय कांबळे (वय २१, रा. काकतीवेस) असे मृत युवकाचे नाव आहे..गोकाक येथील एका कंपनीचा अग्निशमन बंब दुरुस्ती व देखभालीसाठी मारुतीनगरमधील एस. सी. मोटर्स येथे आणण्यात आला होता. बंबाची सर्व्हिसिंग सुरू असताना संबंधित बंबचालकाने गिअरमध्ये असलेले वाहन अचानक मागे घेतले. त्यावेळी बंबाच्या मागील बाजूस काम करत असलेला उदय हा अचानक बंबाखाली सापडला. गंभीर जखमी झाल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी रुग्णालयाकडे पाठविण्यात आला. या प्रकरणी संबंधित बंबचालकाविरोधात माळमारुती पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे. उदय हा सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी एस. सी. मोटर्समध्ये मेकॅनिक म्हणून कामास लागला होता..Sangli Road Potholes : सांगलीत अनोळखी व्यक्तींनी तब्बल 100 खड्ड्यांत ठेवल्या चिठ्ठ्या; असं काय लिहिलंय चिठ्ठीत?.मेहनती आणि शांत स्वभावाचा म्हणून तो परिचित होता. त्याच्या मागे आई-वडील, दोन बहिणी असा परिवार आहे. त्याच्या वडिलांचे चप्पल दुरुस्तीचे दुकान आहे. अचानक झालेल्या या अपघाती मृत्यूमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.