Belagum Fisheries : बेळगावात जलाशयांतून बहरले ‘रूपेरी पीक’; १२,३६० टन मत्स्य उत्पादनाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवा आधार!

बेळगाव : कृषिप्रधान ओळख असलेल्या बेळगाव जिल्ह्यात आता 'रूपेरी पीक' झळकत आहे. अवघ्या आठ महिन्यांत तब्बल १२,३६० टन मस्य उत्पादन झाल्याने पारंपरिक शेतीबरोबरच मत्स्यशेतीही कमाईचा शाश्वत पर्याय ठरू लागली आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील २०० हून अधिक कुटुंबे या व्यवसायात सक्रिय झाली आहेत..जिल्ह्यातील २२१ तलावांपैकी १२६ मोठ्या तलावांत तसेच प्रमुख जलाशय व नद्यांच्या पात्रात नियोजनबद्ध पद्धतीने मासे सोडले जातात. कटला, रोहू, मृगाळ आणि सामान्य गेंड्या या जातींच्या सुमारे १.५० कोटी मत्स्य पिलांची विक्री जून-जुलै महिन्यांत झाली होती. .आत्मनिर्भरतेला चालना मिळणार.आज हे मासे एक ते पाच किलोपर्यंत वाढले असून, बाजारात त्यांना २५० ते ५०० रुपये प्रतिकिलो दर मिळत आहे. त्यामुळे शासनालाही कोट्यवधींचे उत्पन्न मिळत आहे. माशांच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी जिल्ह्यातील मत्स्य उत्पादन केंद्रांत दरवर्षी सुमारे १.२० कोटी मत्स्य पिलांचे उत्पादन घेतले जाते. .त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि परवडणाऱ्या दरात मत्स्य पिले उपलब्ध होत आहेत. एकूणच, बेळगाव जिल्ह्यात पारंपरिक पिकांबरोबरच जलाशयात फुलणारे हे 'रूपेरी पीक' ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देत आहे. शेतीसोबत पूरक व्यवसाय म्हणून मत्स्यशेतीकडे पाहण्याचा कल वेगाने वाढत असून, ग्रामीण भागात रोजगार आणि निश्चित उत्पन्नाचे नवे दालन उघडत आहे..Sindhudurg Farmers : मोहोर बहरला, पण फळे आलीच नाहीत; हवामान बदलाने काजू बागायतदार हताश.शेततळ्यांतून थेट मासिक उत्पन्नजिल्ह्यात एक ते दोन एकर क्षेत्रात तयार करण्यात आलेल्या २०० पेक्षा अधिक शेततळ्यांतही मत्स्यपालन सुरू आहे. कमी गुंतवणुकीतून नियमित उत्पन्न मिळत असल्याने अनेक शेतकरी या व्यवसायाकडे वळत आहेत. हवामानातील अनिश्चितता आणि वाढती शेतीखर्चाची कात्री यामुळे 'माशांची शेती' अनेकांसाठी सुरक्षित पर्याय ठरत आहे. परिणामी, या क्षेत्रात दरवर्षी सुमारे १८ टक्क्यांनी वाढ होत असल्याचे चित्र आहे..दृष्टिक्षेपातजिल्ह्यात १२६ तलावांत १.५० कोटी मत्स्य पिलांचे संवर्धनमाशांची वाढ एक ते पाच किलोपर्यंतबाजारात २५०-५०० रुपये प्रतिकिलो दरकटला, रोहू, मृगाळ आणि सामान्य गेंड्या या जातींच्या माश्यांची मुबलक होतेय पैदास.