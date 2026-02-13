देश

Belagum Fisheries : बेळगावात जलाशयांतून बहरले ‘रूपेरी पीक’; १२,३६० टन मत्स्य उत्पादनाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवा आधार!

Silver Harvest Boosts : कृषिप्रधान ओळख असलेल्या Belagavi जिल्ह्यात आता जलाशयांतून ‘रूपेरी पीक’ बहरत आहे. अवघ्या आठ महिन्यांत १२,३६० टन मत्स्य उत्पादनाची नोंद होत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळाले आहे. २०० हून अधिक कुटुंबांनी मत्स्यशेतीचा व्यवसाय स्वीकारत शेतीला पूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा मार्ग निवडला आहे.
Fish harvest from Belagavi reservoirs

सकाळ वृत्तसेवा
बेळगाव : कृषिप्रधान ओळख असलेल्या बेळगाव जिल्ह्यात आता ‘रूपेरी पीक’ झळकत आहे. अवघ्या आठ महिन्यांत तब्बल १२,३६० टन मस्य उत्पादन झाल्याने पारंपरिक शेतीबरोबरच मत्स्यशेतीही कमाईचा शाश्‍वत पर्याय ठरू लागली आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील २०० हून अधिक कुटुंबे या व्यवसायात सक्रिय झाली आहेत.

