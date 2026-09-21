Global Cities Index 2026 : जागतिक शहरांच्या यादीत बेळगावची ऐतिहासिक मजल; ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सच्या 'ग्लोबल सिटीज इंडेक्स'मध्ये 683 वा क्रमांक, आणखी कोणत्या शहरांचा समावेश?

बंगळूर : जगातील प्रमुख शहरांच्या यादीत बेळगावने स्थान मिळविले असून, ‘ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स’च्या ‘२०२६ ग्लोबल सिटीज इंडेक्स’मध्ये बेळगावचा ६८३ वा क्रमांक आला (Oxford Economics Global Cities Ranking) आहे. जगभरातील एक हजार प्रमुख शहरांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करणाऱ्या या निर्देशांकात कर्नाटकातील सहा शहरांचा समावेश झाला आहे. त्यात बेळगावने ‘संधींचे शहर’ या श्रेणीत स्थान मिळविले आहे..ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सने जगातील एक हजार शहरांचे अर्थव्यवस्था, मानवी भांडवल, जीवनमान, पर्यावरण आणि प्रशासन या पाच प्रमुख निकषांवर मूल्यांकन केले आहे. या पाचही घटकांचा एकत्रित विचार करून शहरांना जागतिक क्रमवारी देण्यात आली आहे. .बेळगावला या निर्देशांकात १०० पैकी ३०.९ गुण मिळाले आहेत. त्यापैकी पर्यावरण हा शहराचा तुलनेने मजबूत घटक ठरला असून, ६२.८ गुण, तर प्रशासनाला ५७.४ गुण मिळाले आहेत. जीवनमानासाठी ४०.३, अर्थव्यवस्थेसाठी ३४.४ आणि मानवी भांडवलासाठी २५.३ गुण मिळाले आहेत..Morgaon Ganpati : मयुरेश्वराच्या मूर्तीवरील शेंदूर लेपाचे कवच आपोआप कधी टाकले गेले? 1788 च्या 'त्या' दुर्मीळ ताम्रपटातून मोठा उलगडा, 7 संस्कृत श्लोकांमध्ये काय आहे?.जागतिक ओळखीतून नव्या संधीबेळगावला मिळालेला हा सन्मान एक जागतिक ‘बेंचमार्क’ ठरू शकतो. उद्योग, लॉजिस्टिक्स, उत्पादन, सेवा किंवा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या नवीन ठिकाणांचा विचार करताना अशा शहरांच्या आर्थिक आकडेवारीचा संदर्भ घेऊ शकतात. ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स स्वतः या निर्देशांकाचा उपयोग गुंतवणुकीच्या संधी आणि जोखीम मोजण्यासाठी करता येतो, असे सांगते. ‘संधींचे शहर’ ही ओळख ‘बेळगावमध्ये गुंतवणुकीची संधी आहे’ असा शहराचा ब्रँड तयार करण्यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि उद्योग संघटनांना हा संदर्भ वापरता येऊ शकतो. याशिवाय कोठे सुधारणा करायची याचीही चाचपणी याद्वारे करता येणार आहे..Sardesai Wada in Kasba : छत्रपती संभाजी महाराजांचे महाराष्ट्रातील अखेरचे वास्तव्य असलेला ऐतिहासिक वाडा पडझडीच्या मार्गावर; मुख्यमंत्र्यांकडे संवर्धनासाठी आर्त हाक.कर्नाटकातील आणखी सहा शहरांचा समावेशऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सच्या यादीत कर्नाटकातील बंगळूर, म्हैसूर, मंगळूर, बेळगाव, हुबळी-धारवाड आणि गुलबर्गा या सहा शहरांचा या जागतिक निर्देशांकात समावेश आहे. बेळगावसह बंगळूर (३११), म्हैसूर (६२८), मंगळूर (६६५), हुबळी-धारवाड (७०७) आणि गुलबर्गा (७८१) यांनाही हा मान मिळाला आहे. बंगळूरला ‘भारताची नवोन्मेषाची राजधानी’, म्हैसूरला ‘जागतिक आकर्षणाचे वारसा शहर’, मंगळूरला ‘विकासाला चालना देणारे किनारी केंद्र’, बेळगावला ‘संधींचे शहर’, हुबळी-धारवाडला ‘अभियांत्रिकी, औद्योगिक व शैक्षणिक केंद्र’, तर गुलबर्गाला ‘समृद्ध वारसा, वाढते भविष्य’ या श्रेणींमध्ये स्थान देण्यात आले आहे..शहरांच्या भवितव्याचेही मूल्यमापनऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सचा हा निर्देशांक केवळ शहराच्या सध्याच्या आर्थिक आकारावर आधारित नसून, शहराची सध्याची स्थिती, संरचनात्मक ताकद, भविष्यातील क्षमता आणि विविध सामाजिक-आर्थिक घटकांचा एकत्रित विचार करतो. जगातील एक हजार शहरांची तुलनात्मक स्थिती समजून घेण्यासाठी हा निर्देशांक तयार करण्यात आला आहे. बेळगावचा ६८३ वा क्रमांक हा शहराच्या जागतिक पातळीवरील स्थितीचा एक महत्त्वाचा संदर्भ ठरला आहे. विशेषतः पर्यावरण आणि प्रशासन या दोन घटकांमध्ये मिळालेले तुलनेने अधिक गुण लक्षवेधी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.