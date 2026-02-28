GST Scam : 593 कोटींचा बनावट GST घोटाळा उघड; मुख्य सूत्रधार मोहम्मद सैफुल्लाच्या आवळल्या मुसक्या, DGGI च्या धाडीत बड्या रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश!

बेळगाव : बेळगाव विभागीय जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालयाने उघडकीस आणलेला तब्बल ५९३ कोटींचा बनावट ‘इनव्हॉइस घोटाळा’ हा केवळ करचुकवेगिरीचा प्रकार नसून संपूर्ण जीएसटी यंत्रणेलाच (Belagavi GST scam) आव्हान देणारा संघटित आर्थिक गुन्हा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणाचा मूख्य सूत्रधार मोहम्मद सैफुल्ला (Mohammed Saifullah) याला अटक करण्यात आली असून तपासाची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..डीजीजीआयच्या बेळगाव झोनल युनिटने संशयास्पद जीएसटी नोंदणीच्या तपासातून हे रॅकेट उघडकीस आणले. बंगळूर येथील एम. एस. स्टार टॅक्स कन्सल्टंट या आस्थापनाशी संबंधित ठिकाणी टाकलेल्या धाडींमध्ये सुमारे ५९३ कोटींच्या बनावट बिलांची साखळी समोर आली. या बनावट बिलांच्या आधारे जवळपास २३५ कोटींचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट चुकीच्या पद्धतीने घेतला व पुढे पास करण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे..Board Exam Teacher Harassment : शिक्षण क्षेत्राला काळिमा! बोर्डाचा पेपर द्यायला आलेल्या मुलीचा मोबाईल नंबर घेतला आणि...; छेड काढणाऱ्या शिक्षकाला केंद्रावरच चोपलं.महत्त्वाचे म्हणजे या व्यवहारांमध्ये प्रत्यक्ष वस्तू किंवा सेवांचा कोणताही पुरवठा झालेला नव्हता. केवळ कागदोपत्री व्यवहार, बनावट ई-वे बिल्स आणि संगनमताने तयार केलेली कागदपत्रे यांच्या आधारे हा करसाखळी घोटाळा राबवला जात होता. तपासादरम्यान अनेक जीएसटी नोंदण्या केवळ बनावट ‘इनव्हॉइस’ तयार करण्यासाठीच घेतल्या गेल्याचे आढळले. या कंपन्यांचा कोणताही प्रत्यक्ष व्यवसाय नव्हता. ऑनलाईन अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरचा वापर करून व्यवहारांची नोंद ठेवली जात होती. विविध ‘शेल’ कंपन्यांमार्फत बनावट बिलिंग करून अंतिम लाभार्थ्यांना आयटीसीचा फायदा पोहोचवला जात होता..ही संपूर्ण साखळी अत्यंत नियोजनबद्ध आणि तांत्रिक पद्धतीने चालवली जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे. या रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार म्हणून मोहम्मद सैफुल्ला याची ओळख पटली आहे. तो नोंदणीकृत जीएसटी प्रॅक्टिशनर असून अनेक अस्तित्वात नसलेल्या किंवा केवळ कागदोपत्री असलेल्या जीएसटीआयएन क्रमांकांचे व्यवस्थापन करत होता. इनव्हॉइसच्या रकमेवर टक्केवारीने कमिशन घेऊन तो बनावट बिलिंग व ई-वे बिल्स तयार करत असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले..Sangli ACB Trap Action : सांगलीत ACB चा मोठा दणका! विटा उपविभागीय कार्यालयातील तो 'साहेब' 5 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ जाळ्यात!.२४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी त्याला सीजीएसटी कायदा २०१७ च्या कलम ६९ अंतर्गत अटक करण्यात आली. बंगळूर येथील विशेष आर्थिक गुन्हे न्यायालयात हजर केल्यानंतर त्याला बेळगाव येथे हलविण्यासाठी ट्रान्झिट रिमांड मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर बेळगाव येथील जेएमएफसी-४ न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे..या प्रकरणातील अंतिम लाभार्थी कोण, किती कंपन्या या साखळीत सामील आहेत आणि एकूण करचुकवेगिरीची रक्कम किती आहे, याचा तपास सध्या सुरू आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, या घोटाळ्याची रक्कम आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..12th Student Death : नियतीचा क्रूर खेळ! बारावी परीक्षा देण्यासाठी निघालेल्या विद्यार्थिनीचा Heart Attack ने मृत्यू; परीक्षेपूर्वी 'असं' काय घडलं? हातात पेन घेण्यापूर्वीच....जीएसटी प्रणालीमध्ये आयटीसी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. त्याचा गैरवापर म्हणजे थेट महसुलाला फटका. त्यामुळेच डीजीजीआयने अलीकडच्या काळात बनावट बिलिंग रॅकेटस्वर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. बेळगाव झोनल युनिटने केलेली ही कारवाई राज्यातील आणि विशेषतः कर्नाटकातील करचुकवेगिरीविरोधातील मोठी मोहीम मानली जात आहे. आर्थिक शिस्त बिघडवणाऱ्या अशा रॅकेटस्विरोधात कठोर पावले उचलली जातील, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे..निर्णायक इशाराही कारवाई केवळ एका व्यक्तीची अटक नसून जीएसटी व्यवस्थेचा गैरफायदा घेणाऱ्या साखळीविरुद्धचा निर्णायक इशारा मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.