Hiranyakeshi River Incident : हृदयद्रावक! शंकराचार्य मठासमोरील हिरण्यकेशी नदीत बुडून माय-लेकाचा करुण अंत; आईचा मृतदेह सापडला, 9 वर्षांच्या मुलाचा शोध सुरू

What happened in Belagavi river drowning case : संकेश्वर येथील हिरण्यकेशी नदीत मुलाला वाचवताना आईचा मृत्यू झाला असून मुलगा अद्याप बेपत्ता आहे. अग्निशामक दल व पोलिसांकडून शोधमोहीम सुरू आहे.
Who died in Hiranyakeshi river incident

Who died in Hiranyakeshi river incident

सकाळ डिजिटल टीम
संकेश्वर (बेळगाव) : येथील शंकराचार्य संस्थान मठासमोरील हिरण्यकेशी नदीत आई व मुलगा बुडाल्याची घटना मंगळवारी (ता. २१) घडली. मुलाला वाचविण्याच्या प्रयत्नात आईने घेतलेली उडी तिच्या जीवावर (Hiranyakeshi river incident) बेतली. आईचा मृतदेह सापडला तरी मुलाचा शोध अद्याप लागलेला नाही.

