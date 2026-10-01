Belagavi Border Dispute : 'बेळगाव हे कर्नाटकाचे अविभाज्य अंग'; महापालिका सभागृहात ठराव मंजूर, मराठी नगरसेवकांचा सभात्याग

बेळगाव : बेळगाव हे कर्नाटकाचे अविभाज्य अंग असल्याचा ठराव महापालिका सभागृहात मंजूर करून घेण्यासाठी कन्नड संघटनांकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना बुधवारी (ता. ३०) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत यश आले (Belagavi border dispute) नाही. मात्र, राज्य सरकारने १९८८ मध्ये विधानसभेत घेतलेल्या निर्णयाला महापौर प्रीती कामकर यांनी सभागृहाचा पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले. या भूमिकेला मराठी नगरसेवकांनी जोरदार विरोध केला..बेळगावच्या सीमाप्रश्नावर कन्नड संघटनांकडून महापालिकेवर सातत्याने दबाव आणला जात होता. त्यामुळे बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. दिवसभर विविध विषयांवर चर्चा झाल्यानंतर सत्ताधारी गटातील काही नगरसेवकांच्या मागणीनंतर सीमाप्रश्नाशी संबंधित विषय अखेरच्या टप्प्यात सभागृहात चर्चेसाठी घेतला..महापालिका आयुक्त कार्तिक एम. यांनी सरकारकडून सूचित केलेला विषय सभागृहासमोर वाचून दाखविला. १९८८ मध्ये कर्नाटक विधानसभेने महाजन आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची माहिती त्यात दिली होती. तसेच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविल्याचेही नमूद केले..Ladki Bahin Yojana e-KYC Update : लाडकी बहीण योजनेचे नवे अर्ज आणि ई-केवायसी पुन्हा सुरू? 'या' लिंक्सवर चुकूनही क्लिक करू नका, सरकारचा आला अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा.या विषयाला उपमहापौर हनुमंत कोंगाळी यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर महापौर प्रीती कामकर यांनी सरकारच्या १९८८ च्या निर्णयाला सभागृहाचा पाठिंबा असून, सरकारच्या भूमिकेशी महापालिका कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. मात्र, या भूमिकेला मराठी नगरसेवक रवी साळुंखे, वैशाली भातकांडे आणि शिवाजी मंडोळकर यांनी तीव्र विरोध केला. महापालिकेच्या कायदा सल्लागारांनी अशा प्रकारचा ठराव मांडता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारच्या सूचनेच्या आधारे स्वतंत्र ठराव मंजूर करण्यास आपला विरोध असल्याचे साळुंखे यांनी स्पष्ट केले..Karnataka Bus Fare Hike : राज्यात पुन्हा बस भाडेवाढीची शक्यता; परिवहनमंत्र्यांकडून संकेत, समितीचा अहवाल दोन दिवसांत सादर होणार.यावेळी सभागृहात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्याचदरम्यान महापौरांनी सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले. मात्र, ‘बेळगाव हे कर्नाटकचे अविभाज्य अंग आहे’ असा स्वतंत्र ठराव सभागृहात मांडण्यात आला नाही. त्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून अशा ठरावासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कन्नड संघटनांच्या मागणीला या सभेत मंजुरी मिळाली नाही..महत्त्वाचे निर्णयबैठकीसाठी पहिल्यांदाच निरीक्षकांची नेमणूक. सभागृहात जोरदार चर्चालक्ष्मी मार्केट मोकळ्या जागेत वाणिज्य इमारत उभारणारभू-भाडे वसुली फेरनिविदा बोलवण्याचा निर्णयमराठी नगरसेवकांचा जोरदार विरोध.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.